Im Sommer schließt sich der frühere VfB-Boss Sven Mislintat dem niederländischen Fußball-Giganten Ajax Amsterdam an. Sein neuer Klub verhunzt den Saisonstart. Es gibt erste Kritik. Jetzt kommt es für das "Diamantenauge" noch dicker. Ihm droht aufgrund eines Transfers Ungemach.

Dem früheren Stuttgarter Sportdirektor Sven Mislintat droht bei seinem neuen Klub Ajax Amsterdam Ärger wegen eines möglichen Interessenkonflikts beim Wechsel des kroatischen Fußball-Nationalspielers Borna Sosa. Hintergrund ist Mislintats Beteiligung an dem Fußballdaten-Analyse-Unternehmen Matchmetrics. An dieser Firma ist seit Sommer auch die Spielerberatungsagentur AKA Global GmbH beteiligt, die den Wechsel von Sosa jüngst für eine Ablösesumme zwischen acht und zehn Millionen Euro vom VfB zu Ajax einfädelte.

Der niederländische Sender NOS zeigte die Verbindungen Mislintats auf. Der Fall beschäftigt inzwischen auch die Ajax-Vereinsführung. In einer Stellungnahme betonte der niederländische Rekordmeister, dass dem Verein die Beteiligung von AKA an Matchmetrics nicht bekannt gewesen sei und es eine unabhängige Untersuchung geben werde. "Da ein von Ajax verpflichteter Spieler diesen Sommer von AKA Global betreut wurde, prüft der Verein dies weiter und lässt sich dabei von externen Beratern unterstützen", hieß es. Mislintat habe gegenüber dem Klub erklärt, dass er uneingeschränkt Kooperation leisten werde, einschließlich der Weitergabe aller relevanten Unterlagen.

Katastrophaler Saisonstart

Mislintat ist seit dem Frühjahr Technischer Direktor von Ajax. Zuvor hatte er rund drei Jahre für den VfB gearbeitet. In dieser Zeit spielte auch Sosa für den VfB. Bei seinem Wechsel nach Amsterdam war Mislintats Beteiligung an Matchmetrics Gegenstand der Vertragsgespräche. Darüber wurde auch eine vertragliche Vereinbarung getroffen. Mislintat steht in Amsterdam wegen seiner Einkaufspolitik ohnehin in der Kritik. Im Sommer kamen rund ein Dutzend Spieler für über 100 Millionen Euro zu Ajax, im Gegenzug nahm der Klub durch Spielertransfers auch 150 Millionen Euro ein. Der Saisonstart misslang, mit fünf Punkten aus vier Spielen ist Ajax nur Zwölfter der Ehrendivision.

Mislintat hatte seine Laufbahn beim BVB begonnen. Dort erwarb er sich aufgrund seiner Scouting-Tätigkeit den Beinamen "Diamantenauge". Der 50-jährige Dortmunder zeichnete damals unter anderem für die Transfers von Shinji Kagawa und Ousmane Dembélé verantwortlich. In dieser Zeit gründete er auch sein Unternehmen. Nachdem er sich mit dem damaligen BVB-Trainer Thomas Tuchel überworfen hatte, verließ er den Klub in Richtung Arsenal. Von dort ging es bald weiter nach Stuttgart.