Der deutsche Meister Bayern München muss zum Eröffnungsspiel der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga zu Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt reisen. Vizemeister Borussia Dortmund empfängt Champions-League-Mitstreiter Bayer Leverkusen. Die 60. Spielzeit beginnt am Freitag, dem 5. August.

Dreifach-Kracher zum Auftakt der Bundesliga-Saison 2022/23: Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt empfängt den deutschen Meister Bayern München zum Eröffnungsspiel am Freitag, dem 5. August (20.30 Uhr Sat.1 und DAZN und im Liveticker auf ntv.de). Traditionell darf der Titelverteidiger die erste Partie bestreiten. Am ersten Wochenende der 60. Spielzeit erwartet auch Vizemeister Borussia Dortmund die Champions-League-Teilnehmer aus Leverkusen. Außerdem geht es in der Hauptstadt heiß her: Union Berlin richtet in der Alten Försterei das Berliner Derby gegen Hertha BSC aus.

In weiteren Partien am ersten Spieltag müssen Aufsteiger Werder Bremen zum Nordduell nach Wolfsburg und Schalke 04 ins Rheinland zum FC Köln. Bereits Mitte September, am 7. Spieltag, heißt der BVB den Revierklub dann zum Derby willkommen, nachdem die Bundesliga ein Jahr ohne die stets hitzige Partie hatte auskommen müssen. Nur zwei Spieltage später, datiert vom 7. bis 9. Oktober, gastiert dann Bayern München in Dortmund zum deutschen Clásico. Für die Spieler vom Rekordmeister und vom BVB werden das harte Wochen kurz vor der WM: zwischen den Bundesliga-Spieltagen findet die Champions League statt und am 23.9. und 26.9. stehen für die Nationalmannschaft die Nations-League-Duelle gegen Ungarn und England an. (Den kompletten Spielplan finden Sie hier)

Am 34. Spieltag, der für den Ausgang der Meisterschaft - ganz Fußball-Deutschland hofft zumindest auf einen mal wieder spannenden Kampf um die Schale - und des Abstiegs entscheidend sein könnte, muss der FC Bayern beim FC Köln antreten, während Dortmund Mainz 05 empfängt. RB Leipzig erwartet an dem Wochenende Ende Mai 2023 dann Schalke, der VfB Stuttgart die TSG Hoffenheim im Derby der Schwaben gegen die Nordbadener, das eigentlich keines ist, und der VfL Bochum Bayer Leverkusen.

Die Bundesliga-Hinrunde wird wegen der Weltmeisterschaft in Katar (21. November bis 18. Dezember) nach dem 15. Spieltag erstmal pausieren. Nach der Winterpause geht es am 20. Januar 2023 weiter. Die Saison endet am 27./28. Mai. Bereits am 15. Juli (20.30 Uhr) startet die neue Runde in der 2. Liga mit dem Spiel zwischen Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96.