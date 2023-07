Wie in den 90ern FC Schalke startet mit Kult-Sponsor in die 2. Liga

Mit dem Klassiker FC Schalke gegen Hamburger SV startet am Abend die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Beide Traditionsvereine gieren nach dem Aufstieg ins Oberhaus. Schalke läuft erstmals nach der Trennung von Gazprom mit einem neuen Trikotsponsor auf.

Abendspiel, Flutlicht, ausverkauftes Stadion und zwei Gegner mit großer Tradition: Der FC Schalke 04 und der Hamburger SV machen am Abend (20.30 Uhr/Sky und Sat.1 und im ntv.de-Liveticker) den Auftakt der 2. Fußball-Bundesliga perfekt. Beide Teams haben den Gang in die erste Liga als Ziel ausgegeben. Bundesliga-Absteiger Schalke 04 läuft dabei im ersten Saisonspiel vor 57.000 Zuschauern im Volksparkstadion mit einem neuen Trikotsponsor auf.

Die Vereinbarung zwischen dem Revierklub und Veltins gilt demnach bis 2024. Die Brauerei ist bereits seit mehreren Jahren Namenssponsor der Schalker Arena (gilt bis 2027), besitzt die Ausschankrechte im Stadion und war bereits Ende der 90er Jahre Trikotsponsor der Königsblauen. Über die Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart, nach Medienberichten zahlt die Brauerei für den Deal rund drei Millionen Euro.

Schalke war seit dem Abstieg aus der Bundesliga in der abgelaufenen Saison ohne Trikotsponsor. Im Spätwinter 2022 hatten sich die Gelsenkirchener von ihrem jahrelangen Geldgeber Gazprom als Folge von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine getrennt.

HSV mit Verletzungssorgen

"Die Zusammenarbeit mit Veltins basiert seit jeher und in jeder Beziehung auf größtem Vertrauen, sowohl persönlich als auch inhaltlich", sagt Bernd Schröder, Vorstandsvorsitzender des FC Schalke, nun. "Das starke Bekenntnis von Veltins zum jetzigen Zeitpunkt, im Jubiläumsjahr der Brauerei und kurz vor dem 120. Geburtstag unseres Klubs, freut uns sehr, und wir können es nicht erwarten, gemeinsam mit unserem Partner in das erste Spiel der neuen Spielzeit zu starten." Michael Huber, Generalbevollmächtigter der Brauerei, sagte, er sehe ein "starkes Signal der Zusammengehörigkeit von Klub, Fans und Brauerei" und fügte hinzu: "Den Markennamen Veltins wieder auf königsblauem Stoff zu lesen, macht uns stolz."

Der HSV startet seinen sechsten Versuch, um nach 2018 endlich wieder in die Bundesliga zurückzukehren. In den vergangenen beiden Spielzeiten war die Mannschaft mit ihrem Trainer Tim Walter jeweils in der Relegation gescheitert. Die Schalker spielen zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren in der 2. Liga. 2022 waren sie aufgestiegen, mussten in der abgelaufenen Saison aber die Bundesliga wieder verlassen. Beide Mannschaften starten mit Personalproblemen. Vor allem die Abwehr der Hamburger ist arg gebeutelt.