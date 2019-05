Der spanische Fußball muss sich mit einem möglichen Wettskandal auseinandersetzen. Mehrere Fußballer wurden verhaftet, es gibt Vorwürfe der Spielmanipulation und Korruption. Ronaldos Klub Valladolid ist offenbar verwickelt und auch Valencias Champions-League-Einzug gerät in den Blickpunkt.

Mehrere Profis und Manager sollen in Spanien in den vergangenen beiden Spielzeiten Fußballpartien manipuliert und bei Sportwetten abkassiert haben. Das bestätigte eine Quelle der französischen Nachrichtenagentur AFP. Die Polizei nahm bei Razzien mehrere Spieler, ehemalige Profis und Klub-Verantwortliche der ersten und zweiten Liga vorläufig fest. Es sei vorgesehen gewesen, elf Personen festzusetzen, "ehemalige und aktive Fußballer aus der ersten Liga, aktive Spieler aus der zweiten Liga und Klub-Funktionäre", teilte die Poizei mit.

In mehrere der verdächtigen Spiele sei der Erstligist Real Valladolid involviert, bei dem Brasiliens Stürmerlegende Ronaldo seit September Mehrheitseigentümer ist. Auch Namen werden genannt, darunter Raúl Bravo, von 2001 bis 2007 Profi bei Real Madrid. Den Verdächtigen wird die Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation, Korruption und Geldwäsche vorgeworfen. Den Präsidenten des Aufsteigers SD Huesca, der als Tabellen-19. der Primera División in der just beendeten Saison wieder abgestiegen war, nahmen die Behörden ebenfalls ins Visier. Eine Beschwerde der Liga hatte die Ermittlungen ausgelöst.

Das sagte Javier Tebas, Präsident der Liga de Fútbol Profesional, der Zeitung "Marca": "Es schmerzt wirklich, weil es einen Klub betrifft, den ich liebe. Aber das Wichtigste ist, Korruption im Fußball zu beenden." Tebas war in den 1990er-Jahren Huescas Präsident.

Valencias Erfolg unter Verdacht

In einem Statement der Liga ist von acht möglichen Ansatzpunkten in der vergangenen Spielzeit in Bezug auf Spielmanipulation in niedrigeren Spielklassen die Rede. Dabei habe es Auffälligkeiten in 18 Partien gegeben, bei denen Profis Wetten abgesetzt haben könnten. Laut spanischen Medienberichten steht auch die Erstliapartie zwischen Valladolid und dem FC Valencia (0:2) unter Manipulationsverdacht. Valencia sicherte sich mit dem Sieg am letzten Spieltag die Teilnahme an der Champions League, beide Tore resultierten aus gravierenden Abwehrfehlern.

Bereits im Februar 2018 waren mindestens 24 Personen in ganz Spanien verhaftet worden. Die Organisation wurde beschuldigt, Spiele in der dritten und vierten Spielklasse manipuliert zu haben. Sie habe Profis gezwungen, für Eckbälle und Elfmeter zu sorgen. Die Wetten waren zuvor in China platziert worden. Im vergangenen Jahr hatte es im belgischen Fußball Razzien, Festnahmen und Manipulationsvorwürfe gegeben.