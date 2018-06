Sport

WM-Nichtteilnehmer testen: Glückloses Italien fordert Niederlande

In der Qualifikation zur Fußball-WM in Russland sind Italien und die Niederlande gescheitert. Aber das nächste WM-Turnier kommt bestimmt. Und so testen die beiden Ex-Europameister miteinander - mit Toren und einer Roten Karte.

Im Duell der nicht für die Fußball-WM in Russland qualifizierten Ex-Europameister haben sich Italien und die Niederlande in einem Test-Länderspiel 1:1 (0:0) getrennt. Die Squadra Azzurra war in Turin zunächst durch Simone Zaza (67. Minute) in Führung gegangen, den später Ausgleich für die Elftal erzielte Nathan Aké (88.). Italien musste nach einer Roten Karte für Domenico Criscito (69.) in der Schlussphase in Unterzahl spielen.

Am Freitag hatten die Italiener von Trainer Roberto Mancini noch mit 1:3 gegen Vize-Europameister Frankreich in Nizza verloren. Die neuformierte Nationalmannschaft der Niederlande um Bondscoach Ronald Koeman hatte es am Donnerstag zu einem 1:1 gegen Gastgeber Slowakei gebracht.

Nach dem Scheitern in der Qualifikation fehlen Italien und die Niederlande bei der Weltmeisterschaft vom 14. Juni bis 15. Juli. Italien holte den WM-Titel 2006 in Deutschland. Die Niederlande wurden 2010 Vize-Weltmeister in Südafrika.

Quelle: n-tv.de