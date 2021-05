Erling Haaland ist einer der gefragtesten Sportler der Welt: Der Norweger könnte wohl bei jedem Topverein rund um den Globus unterschreiben, der ihn bezahlen kann. Doch nun macht der Torjäger eine deutliche Ansage: Gewechselt wird erstmal nicht. Wahrscheinlich.

Der Dortmunder Erling Haaland hat anhaltende Spekulationen über einen Vereinswechsel in diesem Sommer dementiert. "Ich habe einen Vertrag für ein paar Jahre, den ich respektiere", sagte der bis 2024 an den Fußball-Bundesligisten gebundene Norweger dem skandinavischen Sender Viaplay. Dem Vernehmen nach sind Topklubs aus England und Spanien an einer Verpflichtung des besten Torschützen der diesjährigen Champions League interessiert.

Die späte Qualifikation des BVB für die europäische Königsklasse macht es Haaland nach eigenem Bekunden leichter, dem BVB die Treue zu halten. "Ich bin ein großer Fan der Champions League. Ich denke, das weiß jeder. Es war eine Erleichterung, diesen Platz zu sichern. Es war wirklich wichtig", kommentierte der 20-Jährige. Darüber hinaus verwies er auf den Pokaltriumph des Revierklubs in Berlin: "Ich habe gerade meine erste große Trophäe gewonnen und es war ein großartiges Gefühl. Deshalb möchte ich Trophäen gewinnen."

Haaland-Berater Mino Raiola hatte mit einen Besuch beim FC Barcelona vor wenigen Monaten und durch spätere Äußerungen die Gerüchte über einen Abgang des Ausnahmekönners geschürt. Noch Ende April hatte Raiola verkündet, Borussia Dortmund werde den Stürmerstar nur schwer halten können. "Wenn ein Verein wie Barcelona oder Madrid kommt, so groß und mit so viel Geschichte, ist es schwer, nein zu sagen", sagte Raiola der spanischen Fachzeitung "AS".

"Nicht interessiert, was er heute sagt"

Bei einem eventuellen Wechsel sei das finanzielle Angebot aber nicht das Wichtigste. "Es muss auch ein bedeutendes Projekt vorhanden sein." Dagegen hatte die Dortmunder Vereinsführung zuletzt stets betont, für die kommende Saison weiter mit Haaland zu planen. "Michael Zorc hat uns gegenüber klargemacht, dass der BVB Erling in diesem Sommer nicht verkaufen will", sagte Raiola Sport1. "Diese Meinung respektiere ich, was aber nicht automatisch heißt, dass ich auch der gleichen Auffassung bin. Der BVB war sehr klar in seinen Ansichten. Das ist für uns okay."

Auf die Frage, ob Haaland einen Wunsch geäußert habe, sagte Raiola damals: "Nein, weil mich gar nicht interessiert, was er heute sagt. Er muss mir was sagen, wenn in meinem Kopf alles klar ist und ich ihm Alternativen anbieten kann." Ob die Aussage seines Mandanten nun endgültig und bindend ist, ist allerdings nicht bekannt.