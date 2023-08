Noch nie zahlt ein Bundesliga-Klub für einen Spieler so viel Geld wie der FC Bayern für Harry Kane. Der Kauf des Kapitäns der englischen Fußball-Nationalmannschaft hat auch wirtschaftliche Aspekte. So wollen auch andere kräftig mitverdienen - etwa an den Fußballschuhen.

Bis zur 63. Minute musste Harry Kane am Samstagabend im Supercup gegen RB Leipzig auf seinen Einsatz warten. Und auch wenn das Debüt sportlich mit der 0:3-Niederlage für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft weniger erfolgreich lief, war es das wirtschaftlich schon eher. Der 30-Jährige löste in München einen regelrechten Hype aus. Der Flug, sein erster Auftritt: Jedes Detail verfolgten die Fans ganz genau -sogar seine Fußballschuhe.

Das gehört auch zum Plan der Münchner: Einen Teil der an Tottenham überwiesenen Rekordablöse - 100 Millionen Euro plus Zuschläge - wollen sie in den Fanshops wieder einnehmen. Bislang scheint das Vorhaben aufzugehen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, sei der Samstag- der Tag der offiziellen Verkündung - für den Klub zum Rekordtag geworden. Noch nie hätten die Münchner an einem Tag mit Merchandising-Artikeln in Shops und Online so viel Umsatz gemacht. So habe der FC Bayern mehr als 10.000 Trikots mit der Rückennummer 9 verkauft. Selbst die bisherige Bestmarke der Trikotverkäufe vom Champions-League-Finale 2020 sei deutlich übertroffen worden.

Und offenbar sind die Bayern nicht die einzigen, die an diesem Hype mitverdienen wollen. So fiel Kane bei seinem Debüt auch mit seinen Schuhen auf. Jedoch trugen die kein Markenlogo, sondern waren komplett in strahlendem Weiß gehalten. Zudem war dort in Blau ein Datum eingestickt: der 17. August 2023, also der kommende Donnerstag.

Kane, der auch bei Tottenham noch Vorbereitungsspiele absolvierte, trug ähnliche Schuhe bereits vor einigen Wochen. Damals waren sie gegen Shakhtar Donezk komplett in Schwarz gehalten. Berichten zufolge könnte es sich dabei um eine Marketing-Aktion halten: Denn wie englische Medien berichteten, habe Kane im Sommer einen lebenslangen Vertrag mit dem US-Schuhersteller Skechers unterschrieben. Das Unternehmen hat bislang jedoch keine Fußballschuhe im Angebot. Die rätselhafte Botschaft auf Kanes Schuhen könnte ein Hinweis sein, dass sich das bald ändern könnte. Angeblich sollen Kanes komplett weiße und schwarze Treter bereits einen Prototyp des Skechers-Fußballschuhs darstellen.