Vom mittellosen Flüchtling zum Fußballstar: Ist Bakery Jattas "Märchen" eine Lüge? Einem Medienbericht zufolge hat der HSV-Stürmer bereits vor seiner Einreise nach Deutschland professionell Fußball gespielt. Und auch bei seiner Identität soll er gelogen haben.

So einen Fall gab es noch nie im deutschen Profifußball: Bakery Jatta sei nicht der, der er vorgibt zu sein. Das will die "Sport Bild" herausgefunden haben. Der Stürmer des Hamburger SV war 2015 als Flüchtling aus Gambia nach Deutschland gekommen und legte fortan einen bemerkenswerten Aufstieg bei den Hamburgern hin. Binnen drei Jahren etablierte er sich vom vereinslosen Nachwuchsfußballer zum Stammspieler. Ein schönes Sport-Märchen. Aber ein erfundenes? Laut des Berichts der "Sport Bild" soll Jatta in Wahrheit Bakary Daffeh heißen. Er soll fast zweieinhalb Jahre älter sein als angenommen und er soll schon in Afrika professionell Fußball gespielt haben.

Das Blatt beruft sich auf eigene Recherchen, nach denen der Angreifer bereits in Gambia, Nigeria und dem Senegal als Profi aktiv gewesen sein soll. Zudem habe er bereits 2014 in der U20-Nationalmannschaft von Gambia gespielt. Zwei Trainer afrikanischer Klubs, wollen Jatta anhand von Fotos ganz eindeutig als ihren ehemaligen Spieler Bakary Daffeh identifiziert haben.

Neben den Aussagen der Ex-Trainer Daffehs, will die Zeitung noch andere Indizien gefunden haben, die darauf schließen lassen, dass es sich bei Jatta und Daffeh um dieselbe Person handelt. Verschiedene Sportmedien aus Gambia und dem Senegal hätten immer wieder über den Fußballer Bakary Daffeh berichtet - allerdings nur bis zum Sommer 2015. Danach verliere sich jede Spur.

Ungefähr zur gleichen Zeit kam der 17-jährige Jatta in Deutschland an - nach eigenen Angaben über die Sahara und Italien. Den Behörden gab er an, am 6. Juni 1998 geboren worden zu sein. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge haben in Deutschland größere Chancen ein Aufenthaltsrecht zu bekommen, als Menschen, die ihr 18. Lebensjahr erreicht haben. Bakary Daffehs Geburtsdatum ist hingegen der 6. November 1995. Sollte Jatta tatsächlich Daffeh sein, wäre er bei seiner Einreise bereits volljährig gewesen.

"Barfuß in Afrika gekickt"

Der HSV verteidigte seinen Stürmer gegen die Vorwürfe. Auf "Sport-Bild"-Nachfrage teilte der Verein mit: "Wir haben Bakery Jattas gültigen Reisepass inklusive Aufenthaltsgenehmigung vorliegen. Er hat sich schnell in unsere Mannschaft und in unseren Klub integriert." Für eine Stellungnahme gegenüber n-tv.de war der HSV bislang nicht zu erreichen.

Seit 2016 absolvierte Jatta 47 Pflichtspiele für den HSV. Bei seiner Vorstellung betonte er, dass er in Afrika in keinem Verein gespielt habe. Diese Behauptung unterstrich er in einem Interview mit der "Bild" vor zwei Jahren: "Vor wenigen Monaten habe ich noch mit meinen Freunden in Afrika gekickt. Meist barfuß und auf Beton. Wer Fußballschuhe hatte, war wie ein König."

Zweifel am Alter des Stürmers kamen bereits nach dem Probetraining für den HSV auf. Beim Medizincheck stellte sich heraus, dass Jattas Wachstum bereits abgeschlossen war. Manche wären eben schneller ausgewachsen als andere, sagte der Verein damals und räumte die Zweifel damit beiseite. Sollte sich der Verdacht gegen Jatta nun doch bewahrheiten, droht ihm der Entzug seiner Aufenthaltsgenehmigung sowie eine Sperre durch den Deutschen Fußball-Bund. Der Kontrollausschuss des DFB hat bereits Ermittlungen aufgenommen. Und auch das Bezirksamt Hamburg-Mitte prüft den Fall Jatta.