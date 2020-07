Der FC Bayern München entlehnt 2019 Ideen für Merchandisingprodukte recht offensichtlich einer Choreografie der Bayern-Ultras vier Jahre vorher. Der Schöpfer der Idee will entschädigt werden, der FC Bayern hält den Einfall "für nicht schutzfähig". Nun trifft man sich vor Gericht wieder.

Eine Karikatur der ehemaligen Bayern-Stars Arjen Robben und Franck Ribéry beschäftigt seit Mittwoch das Landgericht München I. Ein Grafiker hat den FC Bayern München verklagt, weil er seine Urheberrechte verletzt sieht. Er hatte riesige Karikaturen der beiden Fußballspieler als Varianten von Batman und Robin entworfen, die beim DFB-Pokal-Halbfinale zwischen München und Borussia Dortmund im April 2015 in der Münchner Allianz Arena in der Fankurve der Bayern gezeigt wurden. Der Slogan darunter: "The Real Badman & Robben". Die Fans hatten die Motive als Reaktion auf den Superhelden-Jubel der BVB-Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang und Marco Reus entwickelt, die ihre Tore als "Batman" feierten.

Dass der Verein diesen Slogan später mit neu gezeichneten, aber ganz ähnlichen Motiven auf Merchandising-Artikel druckte, gefiel dem Grafiker nicht. Es handele sich um "widerrechtliche Nachzeichnungen". Außerdem sei die Zusammenstellung der Zeichnung mit dem Spruch urheberrechtlich schutzfähig. Der Streitwert: rund 68.000 Euro.

Der FC Bayern hält dagegen, es handele sich bei den beispielsweise auf Becher und T-Shirts gedruckten Bildern um eigenständige Werke, die von den Karikaturen des Klägers abweichen. Und der Slogan sei nicht schutzfähig. Es fehle ihm an der notwendigen Kreativität für die sogenannte urheberrechtliche Gestaltungshöhe. Der FC Bayern bewirbt seine Tasse "Robbéry", die mit dem Aufdruck "The Real Badman & Robben", nach wie vor: "Ballsicher und dribbelstark - diese Comic-Helden haben ein anderes Kaliber! In München, in ganz Deutschland, in Europa: Robbéry gibt es nur einmal! Wer schon immer mal mit Arjen Robben und Franck Ribéry einen Kaffee trinken wollte, hat mit der Keramiktasse mit den einzig wahren Badman und Robin als cooler Superhelden-Print die Chance dazu." Das Duo war einzigartig, die Idee zum Slogan aber allerdings offensichtlich nicht. Ob das Gericht das genauso sieht und den Ideentransfer auch für strafwürdig hält, wird es voraussichtlich am 11. September erklären (Aktenzeichen 21 o 15821/19).

Robben und Ribéry prägten bis zu ihrem Abschied vom Verein im vergangenen Jahr eine besonders erfolgreiche Bayern-Ära. Sie galten als Erfolgsduo und Torgaranten, wurden oft "Robbéry" genannt.