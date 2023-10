Das Stuttgarter Torwunder Serhou Guirassy ist zwar verletzt und dennoch muss beim VfB keine Panik ausbrechen. Denn in der zweiten Reihe steht die nächste mögliche Überraschung: Deniz Undaz ist ein ungewöhnlicher Fußball-Profi, der von einem großen Traum angetrieben wird.

Ab in die Kurve, lässiger Blick, beide Arme hoch und flexen. Den patentierten Bizeps-Jubel hat Deniz Undav schon perfektioniert. Wirklich lange mussten die Fans des VfB Stuttgart nicht darauf warten. Im ersten Bundesliga-Einsatz für die Schwaben legte er einen Assist auf, im zweiten Spiel gegen Darmstadt wirkte er dann allerdings etwas unbeholfen und versemmelte eine Großchance.

Beim Auswärtsspiel in Köln, seinem dritten Joker-Einsatz, traf Deniz Undav bereits doppelt und tütete den 2:0-Sieg der Schwaben ein - inklusive Bizeps-Jubel. Gegen Union Berlin traf der 27-Jährige am vergangenen Wochenende erneut nach Einwechslung.

Diese hatte es aber in sich. Denn nach einer guten halben Stunde musste Stuttgarts Tor-Monster Serhou Guirassy mit muskulären Beschwerden am Oberschenkel runter. Später folgte die Diagnose: Der Nationalspieler Guineas wird wochenlang ausfallen. Ersatzkandidat Nummer eins ist der Mann, der Guirassy schon im Spiel gegen Union vertrat: Deniz Undav.

Undav überrascht mit Bestwert

Im Schatten der unglaublichen Guirassy-Serie kommt auch der Edeljoker auf einen grandiosen Wert. Für seine drei Tore und einen Assist benötigte er insgesamt nur 133 Minuten, damit kommt Undav alle rund 44 Minuten auf einen Treffer. Mit seinem Expected-Goal-Wert von 1,58 auf 90 Minuten führt er derzeit alle Bundesliga-Profis an, die mindestens 120 Minuten in dieser Saison gespielt haben. Zum Vergleich: Guirassys Wert liegt bei "nur" 1,06.

Die Frage ist: Kann Undav auch über 90 Minuten performen? Bislang kommt er auf nur fünf Kurzeinsätze. Das hat auch verletzungsbedingte Gründe. Kurz nach seinem Wechsel im Sommer von Brighton & Hove Albion zum VfB hatte er sich am Außenband des Knies verletzt, musste sich wochenlang zurückkämpfen. "Ich glaube noch nicht, dass er bei 100 Prozent ist. Aber er ist definitiv nicht mehr weit davon entfernt", hatte Trainer Sebastian Hoeneß vor dem Spiel gegen Union gesagt.

Die Herkulesaufgabe, Guirassy adäquat zu ersetzen, wird der VfB aber wohl nur im Verbund mit Undav, Enzo Millot und Silas schaffen. Auch wenn die größte Hoffnung wohl auf den Schultern des Neuzugangs liegt.

Von Meppen über Belgien in die Premier League

Den Karriereweg von Undav als ungewöhnlich zu bezeichnen, ist eigentlich eine massive Untertreibung. Der Deutsch-Türke spielte in der Jugend nur anfangs bei einem Top-Verein (Werder Bremen). Der junge Mann aus Niedersachsen nahm dann den steinigen Weg über niederklassige Klubs in der Regionalliga wie Halvese, Braunschweig II und SV Meppen.

Dort kickte er in der 3. Liga, wo ihn der aufstrebende belgische Zweitligist Union St. Gilloise entdeckte. Der Klub, der inzwischen in der Europa League spielt, macht im Stile von "Moneyball" mit Algorithmen und Daten-Recherche Suche nach Spielern, die bei anderen Klubs unter dem Radar fliegen. Dort gelang Undav dann in der Saison 20/21 der Durchbruch. Mit 17 Toren schoss er die Belgier in die erste Liga, auch eine Etage höher lief es weiter. Undav wurde mit 25 Treffern Torschützenkönig der Jupiler Pro League, Gilloise Vizemeister.

Weiter ging die Reise dann zu Brighton, die sich gerne als Abnehmer von Gilloise-Spielern anbieten. Der Hauptanteilseigner der Klubs ist die gleiche Person. Nach einer Saison (5 Tore in 22 Liga-Spielen) schnappte dann der VfB Stuttgart zu, der sein Offensivspiel variabler gestalten wollte.

Dabei ist ungewiss, wie lange er dem VfB erhalten bleibt. Die Sache ist so: Undav ist von Brighton & Hove an den VfB Stuttgart nur bis Saisonende ausgeliehen. Sein Vertrag beinhaltet aber eine Kaufoption. Nach Informationen des "Kicker" soll sich diese auf mehr als 12 Millionen Euro belaufen. Ob die Schwaben die Option ziehen werden, hängt wohl von mehreren Faktoren ab: Zum einen vom sportlichen Erfolg, der durch TV-Gelder die schwäbische Kasse auffüllen würde. Auch die Zukunft von Sturm-Kollege Guirassy hat womöglich Einfluss auf den Verbleib von Undav.

Undav träumt von der Europameisterschaft 2024

Klar ist: Mit Toren für den VfB will sich Undav auch den großen Traum von der Europameisterschaft im eigenen Land erfüllen. "Mein Traum ist es, bei der EM zu spielen. Ich habe meine Tore gemacht. Ich muss meine Leistung bringen. Vielleicht kriege ich die Chance, für Deutschland zu spielen. Das wäre mein Traum. Darauf arbeite ich noch härter hin", sagte er im Sommer dem "Kicker".

In den kommenden Wochen kann er weiter Argumente für eine Nominierung sammeln. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit Chris Führich schon einen VfB-Spieler nominiert, wird womöglich also auch in der Stuttgarter Arena aufschlagen.

Unter den VfB-Fans hat sich der quirlige Undav schon etabliert, er gilt als bodenständig und fannah. Der Angreifer schaute während seiner Verletzung das Auswärtsspiel der Schwaben gegen Leipzig in einer Kneipe. Sein Lieblingsessen: Döner Kebap. Ein traditionsreicher Brighton-Blogger erklärte bei "Rund um den Brustring" schon im Sommer: "Wenn Stuttgart ein paar gute Kebap-Läden hat, dann könnt ihr große Dinge von Undav erwarten!" Nun, dem Vernehmen nach gibt es gute Dönerläden in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg. Zumindest bessere als im Süden Englands.