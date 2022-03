Am Freitag verkündet Jürgen Klopp den Plan, nach dem Ablauf seines aktuellen Vertrages den FC Liverpool zu verlassen. Bis dahin hat der noch viel vor, der erste Titel der Saison ist bereits eingefahren. Auch in der Liga ist der Titel drin. Danke einer beeindruckenden Serie, die sich nun verlängerte.

Der FC Liverpool bleibt Spitzenreiter Manchester City in der englischen Premier League auf den Fersen. Sechs Tage nach dem Gewinn des Ligapokals schlug das Team von Trainer Jürgen Klopp West Ham United mit 1:0 (1:0). Nach dem siebten Ligaerfolg und elften Pflichtspielsieg in Serie haben die Reds als Tabellenzweiter nur drei Punkte Rückstand auf Titelverteidiger Man City und wahren damit die Chance auf die Meisterschaft.

Den einzigen Treffer der Partie erzielte der Senegalese Sadio Mané in der 27. Minute. Chancen gab es allerdings zuhauf. Im voll besetzten Anfield Stadion zeigten sich beide Mannschaften vom Anpfiff weg angriffslustig und boten dem Publikum eine unterhaltsame Partie. Liverpool hatte jedoch insgesamt mehr vom Spiel und ging am Ende verdient als Sieger vom Platz.

Am vergangenen Sonntag hatte Jürgen Klopp, der 2024 als Trainer in Anfield aufhören will, erstmals mit dem FC Liverpool den Ligapokal gewonnen (11:10 im Elfmeterschießen gegen Chelsea). In drei weiteren Wettbewerben ist das Team noch im Rennen. Am Dienstag bestreitet Liverpool das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Inter Mailand (Hinspiel 2:0). Am 10. April kommt es in der Premier League zum Spitzenspiel bei Manchester City.

"Dann heißt es: vielen Dank!"

Am Freitag hatte Klopp verkündet, den FC Liverpool nach dem Ende seines aktuellen Vertrags im Sommer 2024 zu verlassen. "Momentan ist der Plan, dass ich es bis 2024 mache, und dann heißt es: vielen Dank!", sagte Klopp. Der 54-Jährige legte sich zwar nicht hundertprozentig darauf fest, deutete aber an, dass er eine Auszeit vom Fußball nehmen könnte. "Ich liebe das, was ich mache. Aber ich hab es schon ein paar Mal gesagt: Es muss auch noch etwas anderes in der Welt geben, als immer nur über sehr talentierte, gut aussehende und fantastisch nette Fußballspieler nachzudenken." Im Sommer 2024 wird er fast neun Jahre im Amt sein, und er habe seiner Familie bereits versprochen, nach Ablauf seines aktuellen Vertrags eine Pause einzulegen.

Im Moment sei er noch "voller Energie" für seinen Job. "Aber wir müssen sichergehen, dass das auch so bleibt", erklärte der Liverpool-Coach, der mit den Reds die Champions League und die erste Meisterschaft seit 30 Jahren gewann. "Man will nicht irgendwann ermüdet rumsitzen und dauernd denken: Warum interessiert es alle, was da draußen los ist? Mich kümmert das nicht im Geringsten."