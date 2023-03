Eine Abseitsposition erkennt der Schiedsrichter nicht, auch der Videoassistent korrigiert die Torentscheidung nicht. Der spanische Fußball-Erstligist FC Cadiz gewinnt deswegen nicht gegen den Tabellenletzten. Und ist davon so empört, dass der Klub nun direkt den ganzen Liga-Spielbetrieb lahmlegen will.

Der spanische Fußball-Erstligist FC Cadiz hat nach einem Schiedsrichterfehler die vorübergehende Aussetzung der Meisterschaft beantragt. Wie die abstiegsbedrohten Andalusier mitteilten, stellte der Klub einen entsprechenden Antrag beim Internationalen Sportgerichtshof CAS. Demnach soll der Spielbetrieb in La Liga ruhen, bis über den Einspruch entschieden wurde.

Cadiz geht gegen einen Fehler des Schiedsrichters Carlos del Cerro Grande vor, der beim Spiel gegen Schlusslicht FC Elche (1:1) am 16. Januar vor dem Ausgleichstreffer der Gäste durch Ezequiel Ponce (81.) eine Abseitsposition übersehen hatte. Auch der Videoassistent bemerkte den Fehler nicht.

In der Stellungnahme auf der Homepage sprach Cadiz von einem "schweren" Vergehen des Schiedsrichters. Eine Entscheidung des CAS sei notwendig, um die "Integrität des Wettbewerbs" zu schützen. Zudem sei es wichtig, "die Gleichheit der teilnehmenden Vereine zu gewährleisten". Cadiz will, dass die Partie vom 17. Spieltag ab dem Zeitpunkt der Fehlentscheidung wiederholt wird.

Forderungen nach besserer Videotechnologie

Schon nach der Partie hatte es im Januar in Spanien Forderungen nach einer besseren Videotechnologie gegeben, etwa solle die halbautomatische Abseitserkennung, wie sie bei der Weltmeisterschaft in Katar eingesetzt wurde, helfen. Begründet wird der Einspruch beim CAS von der Rechtsabteilung des Klubs auch mit Beispielen aus der Vergangenheit. So wären etwa Spiele zwischen Norwegen und England sowie Usbekistan und Bahrain teilweise wiederholt worden, "um den Schaden zu vermeiden, den die fehlerhaften Schiedsrichterentscheidungen den beteiligten Mannschaften zufügen würden".

Cadiz hatte bereits beim spanischen Fußballverband (RFEF) die Annullierung des Ergebnisses sowie die Wiederholung der letzten neun Spielminuten beantragt. Da sich der RFEF jedoch nicht zuständig fühlte, wurden keine Maßnahmen ergriffen. Cadiz zog daher mit derselben Forderung vor den CAS. Der Klub steht derzeit nach 23 Spieltagen auf Rang 16 und hat zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Elche ist Tabellenletzter mit nur neun Zählern.