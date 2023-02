Mit einem Sieg hätte der FC Barcelona auf zehn Punkte davonziehen können - stattdessen patzt der Tabellenführer der spanischen Liga. Davon profitiert Real Madrid, obwohl auch die Königlichen nicht gewinnen. Barças Trainer Xavi ist hörbar bedient.

Trainer Xavi suchte nicht nach Ausreden. "Keine Entschuldigung. Wir haben wirklich schlecht gespielt", sagte der ehemalige Profi und jetzige Coach des FC Barcelona und attestierte seiner Mannschaft um Mittelstürmer Robert Lewandowski und den deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen die: "Das war unser schlechtestes Spiel der Saison" und "ich bin sehr wütend". Vor allem in der ersten Halbzeit habe "Intensität" und "Schnelligkeit" gefehlt.

"Es ist schade, wir hatten eine große Gelegenheit", betonte der 43-Jährige. Oder wie es die Sportzeitung "As" formulierte: "Schwindelanfall beim Spitzenreiter, Grinsen bei Real." Denn statt den Königlichen am 23. Spieltag in der spanischen Fußball-Meisterschaft auf zehn Punkte davonzueilen, machte Real trotz des eigenen Remis am Samstag in Überzahl im Madrid-Derby gegen Atlético sogar noch einen Punkt gut.

Sieben Zähler trennen die Erzrivalen nun noch. "Wir hätten uns einen größeren Vorteil in der Liga verschaffen können, das hat nicht geklappt", sagte Eric García. Die spanischen Medien feierten indes die wieder aufkommende Spannung im Titelkampf - hinter den ewigen Rivalen haben Real Sociedad und Atlético bereits 16 und 17 Punkte Rückstand auf Platz eins.

Der nächste Stimmungsdämpfer nach dem Aus in der Europa League gegen Manchester United kommt für den FC Barcelona zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Vor ihnen würden ein paar knifflige Spiele liegen, sagte Eric García. Vor allem am kommenden Donnerstag, wenn Barça im Estadio Santiago Bernabéu von Real Madrid zum Halbfinal-Hinspiel in der Copa del Rey antreten muss.

In der Liga verloren die Katalanen das Hinspiel gegen Real im Oktober vergangenen Jahres in der Hauptstadt mit 1:3. Es war bis zur Pleite in Almería durch den Treffer von El Bilal Touré in der 24. Minute auch die einzige Niederlage des FC Barcelona in der Liga gewesen. Stattdessen aber reichte das erst achte Gegentor für ter Stegen in dieser Liga-Spielzeit, um die zweite Niederlage perfekt zu machen.