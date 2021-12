Zwei Wochen verbringt Pelé wegen seiner Krebserkrankung in einer Klinik. Die Feiertage darf der "König des Fußballs" nun zu Hause mit seiner Familie verbringen. Abgeschlossen ist die Behandlung des 81-Jährigen damit aber noch nicht.

Die an Krebs erkrankte Fußball-Legende Pelé ist nach einer gut zwei Wochen langen Behandlung aus einem Krankenhaus in Brasilien entlassen worden. "Wie ich euch versprochen habe, werde ich Weihnachten mit meiner Familie verbringen", schrieb der 81-Jährige auf Twitter und veröffentlichte dazu ein Foto, auf dem er lächelnd zu sehen ist. "Der Patient ist stabil und wird die Behandlung eines Dickdarmtumors fortsetzen, der im September dieses Jahres entdeckt wurde", zitierten brasilianische Medien aus einer Mitteilung des Albert-Einstein-Krankenhauses in São Paulo.

Anfang September war Pelé ein Tumor am Dickdarm entfernt worden, den Ärzte zuvor bei einer Routineuntersuchung entdeckt hatten. Rund einen Monat musste er nach dem Eingriff im Krankenhaus bleiben. Sein Gesundheitszustand gab in den vergangenen Jahren wiederholt Anlass zur Sorge. Er unterzog sich mehreren Operationen an der Hüfte. Zudem hatte er Probleme an der Wirbelsäule und am Knie. Vor zwei Jahren wurde ihm nach einer Harnwegsinfektion ein Nierenstein entfernt.

Pelé gilt als einer der größten Fußballer aller Zeiten. Er bestritt 92 Länderspiele für Brasilien und gewann drei Weltmeister-Titel (1958, 1962, 1970).Im vergangenen Jahr hatte sein Sohn Edinho dem Sportportal "Globoesporte" gesagt, dass Pelé wegen seiner gesundheitlichen Probleme psychisch sehr niedergeschlagen sei. Er habe nach einer Hüfttransplantation ein Mobilitätsproblem, schäme sich für seine schlechte körperliche Verfassung und wolle kaum das Haus verlassen. Damals wies der "König des Fußballs" Berichte zurück, wonach er unter Depressionen leide.