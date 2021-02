Ein solches Spiel gab es seit Gründung der Premier League erst zweimal - und beim dritten Mal steht wieder der FC Southampton auf der falschen Seite der Fußball-Geschichte. Manchester United stellt dagegen seinen eigenen Siegrekord ein. Beim FC Arsenal fliegt Bernd Leno vom Platz.

Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United hat mit einem Kantersieg in der Premier League vorerst zu Spitzenreiter und Ortsrivale Manchester City aufgeschlossen. United schlug den früh dezimierten FC Southampton mit 9:0 (4:0) und stellte damit den höchsten Sieg in der Geschichte der höchsten englischen Spielklasse ein. So hoch hatten zuvor nur Leicester City - im Oktober 2019 ebenfalls gegen Southampton - und United selbst im März 1995 gegen Ipswich Town gewonnen.

Das Team des früheren Bundesliga-Trainers Ralph Hasenhüttl verlor Alexandre Jankewitz schon in der zweiten Minute durch eine Rote Karte wegen groben Foulspiels. Auch Jan Bednarek sah bei den Gästen in der Schlussphase noch Rot. Bereits zur Halbzeit lag die Elf von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer mit 4:0 in Front, die Tore zum 7:0, 8:0 und 9:0 fielen erst aber der 87. Minute.

Die Torschützen in chronologischer Reihenfolge: Aaron Wan-Bissaka (18. Minute), Marcus Rashford (25.), Jan Bednarek (34./Eigentor), Edinson Cavani (39.), Anthony Martial (69.), Scott McTominay (71.), Bruno Fernandes (87.), Martial (90.), Daniel James (90+3.).

Arsenal spielt auch zu neunt zu Ende

Nationaltorwart Bernd Leno wurde bei der Niederlage des FC Arsenal gegen die Wolverhampton Wanderers in der Premier League vom Platz gestellt. Leno sah beim 1:2 (1:1) in der 72. Minute die Rote Karte, weil er den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand gespielt hatte und aus Sicht des Unparteiischen damit eine klare Torchance verhinderte.

Die Londoner beendeten das Spiel dadurch nur mit neun Spielern, weil zuvor auch der brasilianische Innenverteidiger David Luiz für ein Foulspiel mit Rot vom Platz musste. Ruben Neves nutzte den folgenden Elfmeter in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum Ausgleich, João Moutinho erzielte in der 49. Minute den Siegtreffer für die Wolves. Pepé hatte die in der ersten Halbzeit klar überlegenen Gäste in Führung gebracht (32.), doch durch den Platzverweis gegen Luiz kippte die Partie.

Nach zuvor sieben Liga-Spielen ohne Niederlage verlor Arsenal im Rennen um die internationalen Plätze wichtige Punkte, für Wolverhampton war es dagegen der erste Erfolg nach acht Spielen ohne Sieg.