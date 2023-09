Sechster Spieler in 60 Jahren Mats Hummels schreibt in Freiburg Bundesliga-Geschichte

Beim Bundesliga-Spiel zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund gehen die Gäste in der elften Minuten in Führung. Mats Hummels trifft nach einer Ecke von Julian Brandt. Der Treffer des 34-Jährigen ist einer für die Geschichtsbücher und einer, für den der BVB-Verteidiger ganz langen Anlauf nehmen musste.

Der 34-jährige Mats Hummels hat sich beim Spiel zwischen dem SC Freiburg und Borussia Dortmund in die Geschichtsbücher der Bundesliga eingetragen. Sein Kopfballtreffer zum zwischenzeitlichen 1:0 für den Vizemeister in der elften Minute war ein besonderer. Als erst sechster Spieler in der 60-jährigen Liga-Geschichte hat der Weltmeister von Rio nun in 16 Spielzeiten in Folge ein Bundesliga-Tor erzielt. Der ehemalige Nationalspieler stößt damit in den elitären Kreis um Olaf Thon, Michael Zorc, Holger Fach, Bernd Nickel und Willi Neuberger.

Hummels hat sich seine Tore gut aufgeteilt. Als Torjäger trat er in seiner langen Karriere nicht in Erscheinung. In insgesamt 420 Bundesliga-Spielen für den BVB und Bayern München kommt er gerade einmal auf 31 Treffer. Sein erstes Tor erzielte er als 19-Jähriger am 18. Oktober 2008 bei einem 3:3 des BVB bei Werder Bremen. Im ersten Dortmunder Meisterjahr 2010/2011 und in der Pandemie-Spielzeit 2020/2021 traf er jeweils fünfmal ins gegnerische Tor. In der vergangenen Saison musste Hummels bis zum 29. Spieltag warten. Erst dann traf er beim 4:0 gegen Eintracht Frankfurt.

Ganz anders die restlichen Spieler. Thon kam in 443 Liga-Spielen auf insgesamt 82 Tore, BVB-Legende Zorc benötigte für seine 131 Treffer insgesamt 463 Spiele, der 2021 verstorbene Frankfurter Bernd Nickel erzielte gar 141 Tore in 426 Spielen, Holger Fach brachte es auf 67 Tore in 416 Spielen und der Verteidiger Willi Neuberger durfte immerhin 62 Mal in 520 Liga-Spielen über einen eigenen Treffer jubeln.

Hummels ist der erste Spieler seit Thon, der in den Kreis vorstoßen kann. Der Schalke-Legende gelang der Sprung in der Spielzeit 1999/2000. Im Schatten des Dortmunders positionieren sich zwei weitere Spieler. BVB-Teamkollege Marco Reus kann es in dieser Spielzeit auf 15 Jahre in Folge bringen und Hummels-Kumpel Thomas Müller dürfte schon in Kürze mit einem Tor für den FC Bayern München ebenfalls auf 15 Jahre kommen.