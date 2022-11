Almuth Schult verkündet im Januar ihren Abschied vom deutschen Spitzenklub VfL Wolfsburg, ab Sommer spielt sie für den Angel City FC - und muss sich nun die nächste Karriereoption überlegen: Die Nationaltorhüterin wird nicht weiter für den Klub der Hollywood-Stars spielen.

Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult verlässt den Angel City FC aus der US-Profiliga NWSL nach nicht einmal einer Saison wieder. Wie der Klub mitteilte, sei der Vertrag der 31-Jährigen nicht erneuert worden. Schult war nach der EM in diesem Sommer, bei der sie ohne Einsatz geblieben war, vom Doublegewinner VfL Wolfsburg mitten in der NWSL-Spielzeit in die USA gewechselt. Für den Klub aus Kalifornien bestritt Schult eine Partie.

Dem SID hatte die Keeperin zuletzt gesagt, dass sie "die letzten Monate gerade Revue passieren" lasse: "Ich bin ja nicht mehr nur alleine Leistungssportlerin, sondern habe eine Familie, und wir müssen den besten Weg auch für die Kinder finden." Schult war im Dezember 2020 Mutter von Zwillingen geworden - und wurde so zur ersten und einzigen Mutter in der Bundesliga. Die amerikanische Liga sei "sehr interessant". Auch wenn sie nicht so viel gespielt habe, "habe ich die Zeit sehr genossen, neue Blickwinkel und eine andere Fußballkultur kennengelernt".

Der Angel City FC ist ein besonderer Klub: Zu den Gründerinnen gehören Hollywood-Stars Natalie Portman, Jennifer Garner oder Eva Longoria, auch Tennis-Superstar Serena Williams, Ski-Legende Lindsey Vonn und die ehemaligen US-Nationalspielerinnen Mia Hamm und Abby Wambach sind Teil der Organisation. Für seine erste Saison verkaufte der Klub den Angaben zufolge 16.000 Dauerkarten.

Zunächst keine Rückkehr in die Bundesliga

Der "Wolfsburger Allgemeinen" hatte Schult vor ihrer Abreise nach Los Angeles verraten: "Es geht nicht nur um Fußball, sondern auch um Wirkung – und darum, Frauen zu unterstützen. Ich bin stolz, ein Teil des Teams zu werden und freue mich, ab Sommer dazuzustoßen." Nun geht das Abenteuer USA für Schult schnell wieder zu Ende.

Eine Rückkehr in die Bundesliga strebt Schult vorerst nicht an: "Die Bundesliga kenne ich in- und auswendig. Wenn ich weiter in der Bundesliga hätte spielen wollen, wäre ich geblieben", sagte Schult zu ihrer bewussten Entscheidung im Sommer, etwas Neues zu wagen: "Ich war beim besten Verein in Deutschland unter super Bedingungen." Nach ihrer Abschiedsankündigung im Januar war auch über ein Karriereende Schults spekuliert worden. Bei der WM der Männer wird Schult demnächst erneut als ARD-Expertin fungieren.