Vor Rückrundenstart liegt Fenerbahçe außerhalb der Plätze, die in der türkischen Liga zur Champions-League-Qualifikation berechtigen. Daran liegt es jedoch nicht, dass ein anderer Verein das Interesse von Mesut Özil weckt. Berichten zufolge plant der Ex-Nationalspieler den Kauf eines Drittligisten.

Als Hoffnungsträger war Mesut Özil vor einem Jahr zu Fenerbahçe gewechselt, die großen Erwartungen des Istanbuler Traditionsklubs konnte der Offensivspieler bislang nur phasenweise erfüllen. In der laufenden Saison ist der 33-Jährige in der Süper Lig mit sieben Treffern in 17 Einsätzen zwar bester Torschütze des 28-fachen türkischen Meisters, allerdings fehlen vor dem Rückrundenstart schon 14 Punkte auf den souveränen Tabellenführer Trabzonspor. Konyaspor, das als Zweiter den letzten Champions-League-Quali-Platz belegt, hat sieben Zähler mehr gesammelt. Die sportliche Lage dürfte jedoch nicht der Grund sein, warum sich Özil derzeit offenbar mit einem neuen Verein beschäftigt.

Denn ein Wechsel zum Çorum FK dürfte für den 92-fachen deutschen Nationalspieler keine ernsthafte Option darstellen - eine Übernahme allerdings schon, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Çorum spielt aktuell in der dritten türkischen Liga und Präsident Fatih Özcan sagte jüngst auf einer Pressekonferenz: "Ein weltberühmter Spieler aus der Türkei hat Interesse, den Klub zu kaufen." Die "Bild" schreibt mit Verweis auf mehrere Quellen, dabei handele es sich um den Fußballweltmeister von 2014.

So habe Çorums Kapitän Umut Kaya der "Bild" gesagt, dass Özil beim vor Kurzem zurückgetretenen Özcan "angerufen und nach den Details erkundigt" habe: "Der Kontakt kam über Irfan Can Kahveci zustande, der mit Özil bei Fenerbahce spielt und aus Çorum stammt." Der Drittligist ist demnach infolge von Özcans Rücktritt aktuell ohne Führung und soll für rund 20 Millionen türkische Lira den Eigentümer wechseln können. Das wären nach tagesaktuellem Wechselkurs rund 1,3 Millionen Euro. Eine Summe, die Özil nach Stationen bei Real Madrid und dem FC Arsenal wohl problemlos aufbringen könnte.

Çorum FK gilt dem Bericht zufolge als ambitionierter Klub, der in seiner dritten Saison in der Drittklassigkeit den erstmaligen Aufstieg in die zweite Liga anstrebt. Nach der Hinrunde steht der 1997 gegründete Verein auf Rang sechs. Nur Platz eins bedeutet den direkten Aufstieg, die Plätze zwei bis fünf berechtigen allerdings zur Teilnahme an der Relegation und Çorum ist nach Punkten gleichauf mit dem Fünften Sivas Belediyespor.