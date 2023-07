Beim BVB gibt es in der kommenden Saison eine große Veränderung: Marco Reus ist nicht länger Kapitän des deutschen Vize-Meisters. Nach fünf Jahren im Amt gibt er die Binde ab, teilt er in einem Video mit. Und er gibt der Sportlichen Leitung einen Wunsch mit auf den Weg.

Borussia Dortmunds langjähriger Kapitän Marco Reus wird in der kommenden Saison nicht mehr Spielführer beim deutschen Fußball-Vizemeister sein. "Ich hatte im Urlaub sehr lange Zeit nachzudenken und habe mich entschieden, die Kapitänsbinde weiterzugeben", sagte Reus in einem vom BVB in sozialen Medien geteilten Video. Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Sebastian Kehl habe er am Vortag darüber informiert, sagte der 34-Jährige. "Ich durfte diese Kapitänsbinde fünf Jahre voller Stolz und mit einer großen Ehre tragen", sagte Reus. Er wünsche Kehl und Terzic, "dass sie einen sehr, sehr guten Nachfolger finden. Da bin ich mir sehr sicher".

Reus hatte beim BVB zuletzt keinen Stammplatz mehr. In der vergangenen Bundesliga-Saison war der gebürtige Dortmunder in 25 Partien dabei und stand 14-mal in der Anfangsformation. Dem Offensivspieler gelangen in der Liga sechs Tore.

Vor allem nach außen war der gebürtige Dortmunder als Kapitän umstritten, weil er in wichtigen Partien häufig keine entscheidende Rolle spielte. Seinen Vertrag hatte er zuletzt um ein Jahr verlängert. Schon bei den Verhandlungen soll laut Medienberichten Thema gewesen sein, dass die Vereinsführung einen Generationswechsel anstrebt.

Als Kandidaten für das Kapitänsamt beim BVB werden mehrere Spieler gehandelt. So kommen etwa die Verteidiger Niklas Süle und Nico Schlotterbeck, sowie Sechser Emre Can und auch Torhüter Gregor Kobel infrage. Auch Spielgestalter Julian Brandt soll in den Planungen mehr Verantwortung erhalten. Der BVB startet mit dem Pokalspiel bei Schott Mainz am 12. August in die neue Pflichtspielsaison.