Cristiano Ronaldo sorgt persönlich dafür, dass seine eigene Mutter künftig kein Stadion mehr betritt, in dem er spielt. Zumindest nicht, wenn es um etwas geht. Denn dann wird es gefährlich. Die 62-Jährige wird mit einem Stadionverbot belegt.

Stadionverbote, so denkt man gemeinhin, sind Maßnahmen gegen Menschen, die sich bei und rund um Fußballspiele danebenbenehmen. Oder für Anhänger, die Opfer willkürlicher Maßnahmen werden. Fans, die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren und unverschuldet Teil einer Kollektiv- oder Verdachtsbestrafung werden. Aber doch nichts für Mütter, die einfach mit ihren kickenden Söhnen mitfiebern. Cristiano Ronaldo, globaler Superstar in Diensten von neuerdings wieder Manchester United, und einer der besten Spieler aller Zeiten, zeigt: stimmt nicht. Ronaldo verhängte gegen seine Mutter Dolores ein Stadionverbot.

"Jetzt kann sie keine wichtigen Spiele mehr sehen. Ich sagte ihr: 'Hör zu, ich habe keinen Vater mehr. Ich möchte nicht auch meine Mutter verlieren, also wirst du die Viertelfinals, Halbfinals oder Finals nicht sehen", habe Ronaldo zu ihm gesagt, sagte der englische Journalist Pierce Morgan in der "Daily Mail". Dolores Aveiro sei bei Spielen des Sohnes so nervös, dass sie bereits zweimal auf der Tribüne ohnmächtig geworden sei. "Bei einem Sturz während eines Stadion-Besuchs hat sie sich im Herbst Zähne ausgebrochen", berichtete Morgan.

"Stütze der Familie"

"Meine Mutter ist die Stütze der Familie und was ich heute habe, ist, weil sie mich immer unterstützt hat", sagte Ronaldo, der im August von Juventus Turin zurück zu Manchester United gewechselt war, wo seine Weltkarriere 2003 richtig Fahrt aufgenommen hatte. Weiter habe der Angreifer gesagt: "Sie hat hart gearbeitet, um ihr Bestes für ihre Kinder und vor allem für mich als Jüngsten der Familie zu geben. Ich erinnere mich, als ich zwölf Jahre alt war und ihr sagte, dass ich nach Lissabon wollte, um bei der Jugendmannschaft von Sporting zu spielen. Sie sagte mir: 'Sohn, wenn es wirklich das ist, was du willst, werde ich dir nicht die Beine abschneiden und dich aufhalten. Du kannst gehen. Es wird schwierig für mich, dich gehen zu lassen, aber geh, folge deinen Träumen!'"

Ronaldos Vater José Dinis Aveiro war Alkoholiker, er starb 2005, als Ronaldo 20 Jahre alt war und ganz am Anfang seiner großen Karriere stand. Er bereue, dass sein Vater nicht mehr verfolgen konnte, wie er zu einem großartigen Fußballer geworden ist, sagte er 2019 unter Tränen in einem Interview mit "Good Morning Britain". "Dass ich die Nummer eins bin und er bekommt nichts davon mit. Dass er nicht sehen kann, wie ich Auszeichnungen bekomme. Meine Familie konnte es sehen, meine Mutter, meine Brüder - sogar mein ältester Sohn. Aber mein Vater hat nichts davon gesehen", so Ronaldo.

Anfang 2020 bangte Ronaldo um das Leben seiner Mutter. Damals musste Dolores Aveiro wegen eines Schlaganfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden, wie Ronaldo via Twitter mitteilte. Er bedankte sich darin für die Anteilnahme seiner Follower und schrieb: "Ihr Zustand ist momentan stabil und sie erholt sich im Krankenhaus. Meine Familie und ich danken dem Klinikpersonal, das sich um sie kümmert." Bereits 2007 war bei Aveiro Brustkrebs diagnostiziert worden. Im Februar 2019 sagte sie einem portugiesischen TV-Sender, dass sie erneut wegen Brustkrebs in Behandlung war.