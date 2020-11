Schalke 04 suspendiert sich in die Not

Trainer Baum macht harte Ansagen Schalke 04 suspendiert sich in die Not

Nach dem personellen Rundumschlag beim FC Schalke 04 gehen Trainer Manuel Baum - auch durch Verletzungen - die Spieler aus. Ein Ende der Sieglos-Serie ist zwar nicht in Sicht, dafür verspricht der Coach keinen Spieler mehr aufzustellen, "der halbherzig rumkickt."

In der tiefsten Krise seit Jahrzehnten hat der FC Schalke 04 seine "Ego-Shooter" aussortiert - und plötzlich nicht mehr genug Profis für den sportlichen Überlebenskampf. "Das alles Entscheidende ist, elf Spieler auf den Platz zu kriegen, die das Ganze mit Herzblut füllen", erklärte Trainer Manuel Baum nach den harten Strafmaßnahmen beim Bundesliga-Tabellenletzten: "Wenn es am Ende des Tages viele aus der U19 oder der U23 sind, dann wird es so sein."

Nach dem Rauswurf des Stürmers Vedad Ibisevic und der Suspendierung der Mittelfeldspieler Amine Harit und Nabil Bentaleb geht das Personal aus - auch wegen eines weiteren Coronafalls und mehrerer verletzter Stammspieler. Wenn Schalke am Samstag (18.30 Uhr im Liveticker bei ntv.de) bei Borussia Mönchengladbach den 25. Versuch unternimmt, seit dem 17. Januar endlich wieder ein Bundesligaspiel zu gewinnen, könnten Talente wie der 19-jährige Kerim Calhanoglu plötzlich zu ihrem Profidebüt kommen.

Denn von Einzelkönnern wie Harit oder Bentaleb hat Baum nach nur acht Wochen schon die Nase voll - wie schon die Trainer vor ihm. "Es gibt zu viele Spieler, die ihr Ego über die Mannschaft stellen", sagte Baum und sprach damit nicht nur über die drei Aussortierten, sondern von einer "Botschaft an die Mannschaft". Es werde "keiner mehr auf dem Platz stehen, der halbherzig rumkickt und den Ernst der Lage nicht erkannt hat - die können dann was anderes machen, aber nicht mehr für Schalke spielen".

Großes Potenzial, kleiner Teamgeist

Damit hat der Ex-Augsburger deutlich schneller als die meisten seiner Vorgänger das Hauptproblem des abgestürzten Vizemeisters von 2018 erkannt: Die teuer zusammengekaufte Mannschaft hat ein Problem mit dem Charakter. Wiederholungstäter wie Bentaleb und Harit stehen exemplarisch für Spieler mit großem Potenzial, aber kleinem Teamgeist. Der personelle Rundumschlag, dem auch Kaderplaner Michael Reschke zum Opfer fiel, sei in der Mannschaft durchaus positiv aufgenommen worden: "Wir haben genügend vernünftige Spieler, die froh waren, dass wir diese Entscheidungen getroffen haben."

Für Baum, der in sechs Bundesligaspielen erst drei Punkte holte, macht es die Aufgabe nicht leichter, dass nun der vierte Coronafall der Saison bekannt wurde (der Name des Spielers wurde nicht genannt) und Stammspieler wie Abwehrchef Salif Sané, Stürmer Goncalo Paciencia (beide Knieverletzungen) oder Linksverteidiger Bastian Oczipka, wegen muskulärer Probleme fraglich, ausfallen werden oder könnten.

Dass das Himmelfahrtskommando auf Schalke schwieriger ist als gedacht, wollte Baum nicht zugeben. "Es war klar, dass es auf jeden Fall eine Herausforderung wird", sagte er, betonte aber tapfer: "Ich bin weiter sehr guter Dinge und freue mich trotzdem noch jeden Tag, hierherzukommen und zu arbeiten."