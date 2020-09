Verkündung schon am Mittwoch?

Kaum ist David Wagner nicht mehr Coach des FC Schalke 04, ist sein Nachfolger offenbar schon fast da: Wie die "Bild" berichtet, soll der neue Mann bereits am Mittwoch vorgestellt werden. In der Auswahl sind wohl nur noch zwei Kandidaten, wovon einer der klare Favorit ist.

Der FC Schalke 04 ist bei der Suche nach einen Nachfolger für David Wagner auf der S04-Trainerbank wohl auf der Zielgeraden. Bereits am morgigen Mittwoch soll der neue Mann verkündet werden. Das berichtet die "Bild". Demnach hatte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider den Kandidatenkreis auf zwei Namen zusammen gestaucht: Dimitrios Grammozis und Manuel Baum.

Darüber wer die schwierige Aufgabe bei den Königsblauen übernehmen wird, entscheidet dem Bericht zufolge eine siebenköpfige Trainer-Sonder-Kommission. Diese bilden Team-Manager Sascha Riether, Kader-Planer Michael Reschke, Psychologe Sascha Lense, Spielanalyst Lars Gerling, Ex-Trainer Huub Stevens sowie Vorstand Alexander Jobst und Aufsichtsrats-Chef Jens Buchta.

Baum und ein "starker Co-Trainer"

Laut der "Bild" spricht die Tendenz dafür, dass Baum eine Chance bekommt und den kriselnden Klub vor dem Abstieg bewahren soll. Ihm soll ein "starker Co-Trainer" an die Seite gestellt werden. Letzterer soll dafür sorgen, dass die "komplizierte Kabine" in den Griff bekommen wird.

Baum betreute von 2016 bis 2019 den FC Augsburg und heuerte nach seiner Entlassung als U20-Coach des DFB an. "Bild" will allerdings erfahren haben, dass der 41-Jährige dem DFB bereits mitgeteilt hat, dass er das Amt niederlegen wird. An der Vertragsdauer und dem Gehalt soll der Deal nicht mehr scheitern.

Bereits am Montag hatte es geheißen, Schneider strebe eine schnelle Lösung an und wolle auf eine Interimslösung am Samstag (18.30 Uhr) gegen RB Leipzig verzichten. Diese Szenario wird nun wohl eintreten. Klar ist damit aber auch, dem neuen Mann blüht auf Schalke ein knallharter Einstand.