Der FC Bayern verschenkt Hunderttausende Euro: Beim anstehenden Pokalspiel wird der Rekordmeister und -pokalsieger auf seinen Teil der Zuschauereinnahmen verzichten, um dem Gegner finanziell auf die Beine zu helfen. Der jubelt über eine "im deutschen Fußball einzigartige" Geste.

Serienmeister FC Bayern München überlässt beim Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal dem Drittligisten Viktoria Köln die Hälfte seiner Einnahmen. Dies dürften mindestens 200.000 Euro sein. Die Bayern treten am Mittwoch (20.46 Uhr/ARD, Sky und im Liveticker auf ntv.de) im Müngersdorfer Stadion in Köln an, das Spiel ist mit 50.000 Zuschauern ausverkauft. Im DFB-Pokal erhalten für gewöhnlich beide Teams den gleichen Anteil an den Zuschauer-Einnahmen. Bereits für die Teilnahme an der ersten Runde überweist der DFB 200.000 Euro an jeden Klub.

Kölns Geschäftsführer Eric Bock sagte: "Präsident Herbert Hainer hat uns nach einem kurzen Schriftwechsel und wenigen Telefonaten mitgeteilt, dass der FC Bayern auf 50 Prozent der ihm zustehenden Ticketeinnahmen verzichtet. Das ist bei einem Spiel dieser Größenordnung alles andere als selbstverständlich und einzigartig im deutschen Fußball." Der FC Bayern unterstreiche "mit dieser Geste erneut seine Ausnahmestellung".

Auch RB Leipzig verzichtete auf Geld

"Viktoria Köln blickt auf eine über 110 Jahre lange Tradition und zählt zu den festen Größen im deutschen Profifußball", sagte Bayern-Präsident Hainer. "Viele Vereine haben unter den Folgen der Pandemie zu leiden, und der FC Bayern ist seit jeher dafür bekannt, notleidende Klubs zu unterstützen", fügte Hainer hinzu.

Einzigartig ist Größenordnung der freundlichen Bayern-Spende, die Idee als solche jedoch auch in der jüngeren Pokal-Historie nicht: Im vergangenen Herbst hatte der spätere Pokalsieger RB Leipzig vor seinem Zweitrundenduell beim Viertligisten SV Babelsberg zur gleichen Geste entschieden. In einer Mitteilung des Bundesligisten damals, dass der Erlös des Spiels "vollumfänglich den Gastgebern überlassen" werde.

"Die Pandemie hat, wie alle, natürlich auch den SV Babelsberg 03 wirtschaftlich stark getroffen. Zudem wird die Partie gegen uns zu einem Mehraufwand im Spielbetrieb führen. So mussten wir nicht lange darüber nachdenken, ob wir durch den Verzicht der Ticketerlöse den Verein unterstützen möchten", erklärte Florian Scholz, Kaufmännischer Leiter Sport bei RB Leipzig. "Wir freuen uns, dass wir somit ein Stück weit zur Entlastung des Klubs beitragen und gleichzeitig ein positives Signal an den Amateursport senden können." Am 26. Oktober 2021 hatten sich allerdings nur gut 6000 Zuschauer im ausverkauften Karl-Liebknecht-Stadion versammelt, um den schmucklosen 1:0-Sieg der Leipziger zu sehen.