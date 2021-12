Die Staatsanwaltschaft hat offenbar belastendes Material gefunden, der Verdacht erhärtet sich: Ein ehemaliger Jugendtrainer des SV Wehen Wiesbaden soll Nachwuchsspieler sexuelle Gewalt angetan haben. Der 34-Jährige sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Ein ehemaliger Jugendtrainer des hessischen Fußball-Drittligisten SV Wehen Wiesbaden sitzt wegen des Verdachts der Vergewaltigung, des sexuellen Missbrauchs und des Herstellens von jugendpornografischen Schriften in Untersuchungshaft. "Es handelt sich um einen für unseren Verein gravierenden und belastenden Vorgang. Zumal wir von solchen Dingen bislang glücklicherweise verschont geblieben sind", schrieb der SV Wehen Wiesbaden. Auch die Staatsanwaltschaft Frankfurt bestätigte den Sachverhalt.

Als die Vorwürfe bekannt wurden, habe man den Jugendtrainer "sofort freigestellt und dann fristlos entlassen", schrieb der Fußballklub. Der 34-Jährige steht im Verdacht, Jugendliche zunächst betäubt und in der Folge vergewaltigt zu haben. Der SV Wehen Wiesbaden betonte, "von Beginn an und vollumfänglich bis zum heutigen Tag eng und vertrauensvoll mit Polizei und Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet" zu haben.

"Verschiedene Speichermedien" sichergestellt

Wenige Minuten nach der Veröffentlichung des Fußballklubs gab es auch von der Staatsanwaltschaft eine offizielle Mitteilung. Demnach laufen die Ermittlungen der Behörde seit Juni 2021. Unklar war zunächst, ob es sich bei den betroffenen Jugendlichen um Jugendspieler des Vereins handelt. Der Mann sitzt seit 9. Dezember in Untersuchungshaft. Er steht außerdem im Verdacht, sich zwischen 2007 und 2014 an weiteren Jugendlichen im Alter von 13 bis 16 Jahren vergangen zu haben.

"Am 27. Oktober 2021 wurde ein seitens der Staatsanwaltschaft beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankfurt am Main erwirkter Durchsuchungsbeschluss vollstreckt", beschrieb die Behörde das Vorgehen. Dabei seien Spinde und Schränke durchsucht sowie "verschiedene Speichermedien" sichergestellt worden. Auf dem Handy des Verdächtigen seien dabei Videosequenzen gefunden worden, die mehrere sexuelle Vergehen im Oktober 2021 an mutmaßlich schlafenden oder bewusstlosen minderjährigen Jungen zeigen.

Angesichts dieser neuen Vorwürfe wurde der Beschuldigte Anfang Dezember festgenommen. Die Ermittlungen dauern nach Angaben der Staatsanwaltschaft weiter an, vor allem "die Auswertung der sichergestellten Datenträger und Identifizierung der Opfer". Der Verein teilte mit, die Jugendarbeit habe seit Jahren eine enorme Bedeutung. "Der Verein ist sich bei der Aufarbeitung des Falles seiner Verantwortung bewusst und setzt auf eine enge Kooperation mit den Behörden, in die der SVWW volles Vertrauen hat."