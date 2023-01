Für Niklas Schmidt ist der Fußball in den vergangenen Wochen nur Nebensache - und das als Fußballprofi. Doch für den Mittelfeldspieler von Werder Bremen zählt seine Gesundheit. Nachdem er offenbart, er habe die Lebensfreude "nicht so gespürt", bekommt er viel Unterstützung im Team.

Teamkollege Mitchell Weiser sprach von einem "sehr großen Schritt", Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder Bremen, nannte die Offenheit von Niklas Schmidt "bewundernswert und sehr bemerkenswert". Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler des Bundesliga-Aufsteigers hatte während des Trainingslagers der Hanseaten in Spanien seine mentalen Probleme öffentlich gemacht. Und damit ein Tabu gebrochen, das eigentlich gar keines mehr sein sollte.

Rat und Nothilfe bei Suizid-Gefahr und Depressionen Bei Suizidgefahr: Notruf 112

Deutschlandweites Info-Telefon Depression, kostenfrei: 0800 33 44 5 33

Beratung in Krisensituationen: Telefonseelsorge (0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222, Anruf kostenfrei) oder Kinder- und Jugendtelefon (Tel.: 0800/111-0-333 oder 116-111)

Bei der Deutschen Depressionshilfe sind regionale Krisendienste und Kliniken zu finden, zudem Tipps für Betroffene und Angehörige.

In der Deutschen Depressionsliga engagieren sich Betroffene und Angehörige. Dort gibt es auch eine E-Mail-Beratung für Depressive.

Eine Übersicht über Selbsthilfegruppen zur Depression bieten die örtlichen Kontaktstellen (KISS).

Doch noch immer ist es weit verbreitet im Profifußball, dass psychische Erkrankungen verheimlicht oder bagatellisiert werden. Und auch Schmidt brauchte scheinbar ein aktuelles und prominentes Vorbild, weil es "leider immer noch ein Tabuthema" sei. Er habe sich in den Äußerungen von Benjamin Pavard wiedergefunden, so der einstige U19-Nationalspieler. Bayern Münchens Ex-Weltmeister hatte vergangenen September von durchlebten depressiven Phasen berichtet.

Genau kann und will Schmidt seinen psychischen Zustand nicht definieren: "Depression ist ein sehr großes Wort. Was es am Ende genau ist, weiß ich nicht." Er beschrieb seine Probleme so, dass er die Lebensfreude "nicht so gespürt" habe: "Wenn andere Leute, die nah bei dir sind, Angst um dich haben, dann musst du dir helfen lassen und den Rat der Familie annehmen - auch wenn man den in dem Moment vielleicht nicht hören möchte."

Hilfe jeglicher Art hat auch sein Arbeitgeber angeboten. "Wir schauen gemeinsam mit Niklas, was das Beste für ihn ist. Und wir haben ihn bereits dabei unterstützt, genau die richtige Behandlung zu finden", sagte Fritz.

Zusätzlich wurden durch die Offenheit des Teamkollegen noch einmal die Sinne dafür geschärft, noch mehr auf die Mitspieler "aufzupassen". Weiser jedenfalls hat für sich folgende Lehre gezogen: "Egal, wie gut man einen Menschen kennt: Es kann immer etwas dahinter geben, von dem man nichts mitbekommt."