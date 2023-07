Ein warmer Geldregen für die Frauen des VfL Wolfsburg, eine Weltklassespielerin für Manchester City: Die Niederländerin Jill Roord wechselt vom deutschen Vize-Meister in die Premier League. Die Ablösesumme bedeutet wohl einen Bundesligarekord.

Die niederländische Fußball-Nationalspielerin Jill Roord verlässt den DFB-Pokal-Sieger VfL Wolfsburg und wechselt zu Manchester City. Auf Wunsch der Mittelfeldspielerin wurde der noch bis 2024 laufende Vertrag nach zwei Jahren aufgelöst, laut Medienberichten soll der VfL eine Ablösesumme in Höhe von 400.000 Euro plus erfolgsabhängige Boni erhalten.

Damit wäre die Vize-Weltmeisterin der bislang teuerste Bundesliga-Abgang. Für die dänische Torjägerin Pernille Harder hatte Wolfsburg 2020 dem Vernehmen nach rund 350.000 Euro vom FC Chelsea überwiesen bekommen. International steht Roord mit ihrer Ablöse auf Platz zwei der teuersten Transfers aller Zeiten: Der FC Barcelona hatte im vergangenen Sommer für die englische Fußball-Europameisterin Keira Walsh Medienberichten zufolge rund 460.000 Euro an Manchester City bezahlt. Roord, die für den VfL Wolfsburg 69 Spiele bestritten hat, gewann mit dem Klub 2022 und 2023 den Pokal sowie 2022 auch die deutsche Meisterschaft.

"Kein Champions-League-Konkurrent"

"Mit Blick auf die wirtschaftliche Komponente eines Transfers und unter Berücksichtigung der entscheidenden Tatsache, sie nicht an einen Champions-League-Konkurrenten 2023/2024 zu verlieren, halten wir die getroffene Lösung für die bestmögliche", erklärte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL. "Nachdem wir Jills Wunsch, das Vertragsverhältnis vorzeitig zu beenden, im letzten Sommer nicht nachgekommen sind, haben wir ihrer erneut vorgetragenen Bitte nun entsprochen." Manchester City hatte als Vierter der Women's Premier League die Teilnahme an der Qualifikation für die Champions League wegen des schlechteren Torverhältnis knapp verpasst.

Für die ehemalige Arsenal-Spielerin ist es das zweite Engagement in England. "Ich habe immer gedacht, dass die Women‘s Super League sehr wettbewerbsfähig ist. Wieder in England zu spielen, ist wie ein Traum - ich habe das Gefühl, dass ich mich als Spielerin während meiner Zeit in Deutschland sehr entwickelt habe", sagte Roord, die bei ManCity einen Dreijahresvertrag unterzeichnet hat.