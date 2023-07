Lange konnten sich ARD und ZDF nicht mit dem Weltverband FIFA über die TV-Rechte für die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland einigen. Durch einen Vertrag mit der European Broadcasting Union (EBU) sind die beiden öffentlich-rechtlichen Sender nun doch dabei und berichten umfangreich. Die beiden Sender schicken - anders als ursprünglich geplant - nun kleinere Teams auf die lange Reise zum Turnier.

Der Streit im Vorfeld: Der Disput der FIFA mit ARD und ZDF dauerte monatelang, phasenweise begleitet von öffentlichen Beschuldigungen. Es ging wie so oft ums Geld. Die öffentlich-rechtlichen Sender hatten zunächst direkt über ihre Sportrechte-Agentur SportA mit der FIFA verhandelt. Die Einigung Mitte Juni gelang dann durch einen Kunstgriff: Denn Vertragspartner der FIFA sind nicht ARD und ZDF selbst, sondern ist die in Genf ansässige European Broadcasting Union (EBU). Die beiden Sender bekamen ihre Rechte von der FIFA wie öffentlich-rechtliche Sender in anderen europäischen Ländern über den Verbund.

Die Verteilung der Spiele: Den Anfang macht die ARD mit dem Eröffnungsspiel von Co-Gastgeber Neuseeland gegen Norwegen am 20. Juli (9 Uhr MESZ) in Auckland. Das Zweite zeigt am 20. August (12 Uhr) das Finale aus Sydney. Das ZDF ist auch bei zwei der drei Vorrundenspiele der deutschen Frauen dabei: bei der Auftaktpartie des Teams von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 24. Juli (10.30 Uhr) gegen Marokko in Melbourne und bei der Begegnung am 3. August (12 Uhr) gegen Südkorea in Brisbane. Die ARD ist am 30. Juli (11.30 Uhr) gegen Kolumbien in Sydney an der Reihe. Insgesamt übertragen die ARD und das ZDF in der Gruppenphase jeweils 20 Spiele im Fernsehen. Dazu kommen die Übertragungen als Livestreams unter "sportstudio.de" und "sportschau.de". Die Verteilung der Achtel-, Viertel- und Halbfinalspiele steht noch nicht fest.

Die Kommentatoren: Für die ARD werden Christina Graf, Stephanie Baczyk und Bernd Schmelzer die Spiele kommentieren. Einzige ZDF-Kommentatorin in Australien und Neuseeland ist Claudia Neumann. Weitere Kommentatoren sind nach ZDF-Angaben Norbert Galeske, Oliver Schmidt, Martin Schneider, Daniel Pinschower und Heiko Klasen, die in Mainz bleiben.

Die Moderatoren: Die ARD wird aus einem bestehenden Studio des für die WM federführenden NDR aus Hamburg senden. Als Moderator ist Claus Lufen vorgesehen, an seiner Seite als Expertin ist Nia Künzer. ZDF-Moderator in Mainz ist Sven Voss. An dessen Seite ist als Expertin Kathrin Lehmann. Die 43 Jahre alte Deutsch-Schweizerin war im Fußball als Torhüterin unter anderem mit dem FCR 2001 Duisburg, Turbine Potsdam und Bayern München erfolgreich. Zudem spielte sie im Eishockey als Stürmerin in der Schweizer Nationalmannschaft. Aus dem DFB-Quartier meldet sich für das ZDF Lena Kesting.

Personal: Insgesamt ist die ARD mit 15 Mitarbeitenden bei der WM am Ort. Das ZDF schickt ein acht Personen umfassendes Redaktionsteam um Claudia Neumann nach Australien und Neuseeland.