Das Kieler Katamaran-Duo Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer schließt einen aus deutscher Sicht glänzenden Segeltag edel ab: Mit ihrer Bronzemedaille holte das Duo im Mixed im Nacra 17 das dritte Edelmetall für die deutschen Segler.

Die Katamaran-Segler Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer haben Olympia-Bronze gewonnen. Die Kieler Mixed-Crew verteidigte im Medal Race der Nacra-17-Klasse vor Enoshima ihren dritten Platz in der Gesamtwertung. Dazu reichte dem 26-jährigen Kohlhoff und der fünf Jahre jüngeren Stuhlemmer ein achter Rang in der Abschluss-Wettfahrt. Olympiasieger wurden Ruggero Tita/Caterina Banti aus Italien vor John Gimson/Anna Burnet aus Großbritannien.

Das deutsche Duo präsentierte sich schon zu Beginn der Serie überraschend stark. Die Katamaran-Crew stieg vergangenen Mittwoch mit Rang fünf in ihre Regatta ein, im zweiten Durchgang gelang dem Mixed-Duo sogar ein Sieg. Die beiden beendeten ihren ersten Tag mit Rang sieben in der dritten Wettfahrt. Bei ihrer Gala in Rennen zwei parierten der 26-jährige Kohlhoff und die 21-jährige Stuhlemmer auch die Dauer-Attacken der argentinischen Titelverteidiger Santiago Lange/Cecilia Carranza.

Nach drei Wettfahrten lag das Team hinter den italienischen Favoriten und neuen Olympiasiegern Ruggero Tita/Caterina Banti sogar noch auf Gesamt-Platz zwei. Auch von einem Schreckmoment am fünften Wettkampftag vor Enoshima ließen sich Kohlhoff/Stuhlemmer nicht aus dem Konzept bringen: Im dritten Rennen des Tages war das Duo bei frischer Brise und hohen Wellen vor dem Wind spektakulär gekentert.

Zuvor hatten Tina Lutz und Susann Beucke Silber in der 49 FX-Klasse und Erik Heil und Thomas Plößel im 49er Bronze gewonnen. Zuletzt hatte es 2000 in Sydney dreimal Edelmetall für deutsche Segler gegeben. Damals hatten sie zweimal Silber und einmal Bronze geholt.