Ab sofort gibt es Medaillen: Bei den Olympischen Winterspielen stehen die ersten Entscheidungen an. In vier Disziplinen mischen am ersten Wettkampftag Deutsche mit. Gut möglich, dass es auch gleich eine Medaille zu feiern gibt. Und die könnte gleich eine goldene sein.

Skilanglauf: Im Langlauf legen die Frauen los. Erster Wettbewerb ist der Skiathlon, bei dem 7,5 Kilometer in der klassischen Technik kombiniert werden mit 7,5 Kilometern in der Skating-Technik. Auch ein Skiwechsel gehört also mit dazu. Für Deutschland stehen die derzeit beste Skilangläuferin Katharina Hennig sowie Pia Fink, Sofie Krehl und Katherine Sauerbrey an der Startlinie, wenn um 8.45 Uhr MEZ der Startschuss fällt. Zu den Favoritinnen gehören die Deutschen aber nicht.

Eisschnelllauf: Gerade noch Fahnenträgerin, wenige Stunden später schon gefordert: Für Claudia Pechstein geht es rasant los. Bei ihren achten Olympischen Spielen - Rekord - tritt sie ab 9.30 Uhr MEZ über 3000 Meter an. Die fast 50-Jährige hält noch immer den olympischen Rekord, gelaufen vor fast 20 Jahren, am 10. Februar 2002 in Salt Lake City. Kritiker, die bemängeln, dass der Einmarsch nicht die perfekte Vorbereitung auf den Wettkampf ist, konterte sie: "Das ist Emotion pur, das ist Motivation pur. Die Beine sind vielleicht nicht frisch, aber der Kopf ist frisch." Eine Medaille wird es für Pechstein aller Wahrscheinlichkeit nicht geben, das weiß die Berlinerin auch selbst. "Dass ich jetzt nicht mehr um Medaillen mitlaufen kann", sagte sie im vergangenen Winter RTL/ntv, sei "überhaupt nicht schlimm, und das war es noch nie. Wenn man sein Bestes gibt, ist alles gut, und wenn andere besser sind, dann ist das so. Du kannst keine Siege abonnieren, und es ist gut, dass das im Sport nicht funktioniert."

Biathlon: Elf Medaillenentscheidungen stehen im Biathlon an, die erste direkt am ersten Tag nach der Eröffnungsfeier. Und das ist gleich die integrativste, Frauen und Männer kämpfen in der Mixed-Staffel gemeinsam um Gold, Silber und Bronze. Ab 10 Uhr MEZ geht es los, für Deutschland gehen Vanessa Voigt, Denise Herrmann, Benedikt Doll und Philipp Nawrath auf die vier Mal sechs Kilometer lange Strecke. "Wir können auf jeden Fall mitmischen, aber man muss auf jeden Fall aktuell sagen: Wenn andere Nationen ein perfektes Rennen machen, haben wir es schwer", so Doll. Für Nawrath geht mit seiner Olympia-Premiere "ein Kindheitstraum in Erfüllung", sagte er und will sich nicht vorzeitig geschlagen geben: "Wir hoffen natürlich, in den Medaillenrängen angreifen zu können." Vor vier Jahren hatten dafür 0,3 Sekunden gefehlt.

Skispringen: Sie springt weit, sie strahlt, sie hat ein "megagutes Gefühl": Katharina Althaus ist eine der Favoritinnen auf Gold von der Normalschanze. Die 25-Jährige hat das Training am Freitag gewonnen, mit einem "richtig, richtig" gutem Sprung, wie die Oberstdorferin selbst urteilte. Sie ist ohnehin eine der Top-Springerinnen, nach dem Corona-bedingten Ausfall der Weltcup-Führenden Marita Kramer aus Österreich erst recht. Nachdem sie 2018 Silber gewann, könnte es nun sogar für ganz oben auf dem Podest reichen. Der erste Durchgang startet um 11:45 Uhr MEZ, mit dabei sind aus deutscher Sicht zudem Selina Freitag, Juliane Seyfarth und Pauline Hessler.