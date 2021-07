Die Szene macht fassungslos: Beim Einzelzeitfahren feuert der deutsche Rad-Sportdirektor Patrick Moster den Fahrer Nikias Arndt mit einem rassistischen Ausruf an. Nach dem Rennen entschuldigt sich der Funktionär. Der DOSB kündigt eine Reaktion an.

Der Sportdirektor des Bundes Deutscher Radfahrer, Patrick Moster, hat sich für eine rassistische Entgleisung während des olympischen Einzelzeitfahrens entschuldigt. "Ich stand in der Verpflegung und habe Nikias Arndt angefeuert. Im Eifer des Gefechts und mit der Gesamtbelastung, die wir momentan hier haben, habe ich mich in der Wortwahl vergriffen. Es tut mir unendlich leid, ich kann nur aufrichtig um Entschuldigung bitten. Ich wollte niemanden diskreditieren", sagte Moster.

Der 54-Jährige wollte Arndt anfeuern, den vor dem Kölner fahrenden Algerier Azzedine Lagab einzuholen. Dabei ließ er sich zu einer rassistischen Bemerkung verleiten und rief ihm "Hol die Kameltreiber, hol die Kameltreiber, komm" während des Rennens zu. "Wir haben selbst viele Bekannte mit nordafrikanischen Wurzeln, wie gesagt, es tut mir leid", betonte Moster.

Der Deutsche Olympische Sportbund kündigte eine Reaktion an. "Das Team D steht für die Einhaltung der olympischen Werte Respekt, Fairplay und Toleranz und lebt diese in all ihren sportlichen Wettbewerben", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann. "Es ist wichtig, dass sich Patrick Moster unmittelbar nach dem Wettkampf entschuldigt hat. Wir werden noch heute das persönliche Gespräch mit ihm suchen und die Situation aufarbeiten."

Noch während des Zeitfahrens ordnete ARD-Sportkommentator Florian Naß die Szene ein: "Wenn ich das so richtig verstanden habe, was er da gesagt hat, dann war das total daneben, aber mal sowas von daneben. Da fehlen mir die Worte. Sowas hat im Sport überhaupt nichts verloren. Das ist absolut unterirdisch." Weiter müsse Moster sich bewusst sein, dass die Welt zuhöre, "wenn man an einem internationalen Rennen teilnimmt, bei dem Kameras und Mikrofone aufgestellt sind. Das ist unwürdig."

Mit dem Olympiasieg hatten die Deutschen nichts zu tun. Gold sicherte sich nach einer missratenen Saison der Slowene Primoz Roglic. Der 31-Jährige war über 44,2 Kilometer mehr als eine Minute schneller als der zweitplatzierte Niederländer Tom Dumoulin. Bronze gewann der australische Ex-Weltmeister Rohan Dennis. Als bester Deutscher belegte Maximilian Schachmann Platz 15, Nikias Arndt (Köln) wurde als 19. gestoppt.