Bei Kühlschränken gibt es große Preis- und Leistungsunterschiede, stellt Stiftung Warentest fest. Die Testsieger sind nicht nur stark, sondern verbrauchen auch wenig Strom. Es kann sich daher langfristig lohnen, für ein Top-Gerät etwas mehr Geld auszugeben.

Weil Kühlschränke das ganze Jahr über rund um die Uhr laufen, gehören sie zu den größten Stromverbrauchern im Haushalt. Die besten Geräte in der aktualisierten Bestenliste von Stiftung Warentest sind zwar oft recht teuer in der Anschaffung, aber sparsam im Einsatz. Mittel- oder langfristig rechnet sich das, denn durchschnittlich hält ein Kühlgerät 15 Jahre, und der Strom­verbrauch kann im Laufe der Lebens­dauer den Kauf­preis um ein Vielfaches über­steigen, schreiben die Prüfer.

Einfache Kühlschränke

Wenn es keine Kühl-Gefrier-Kombination sein muss und es ein einfacher Kühlschrank mit Gefrierfach tut, kommt man bereits für recht wenig Geld an Testsieger. Bei den Einbaugeräten führt Stiftung Warentest zwei Kühlschränke, die das Qualitätsurteil 2.0 bekommen haben.

Der Bomann VSE 7806.1 hat einen mittleren Online-Preis von 370 Euro. Kühlung, Temperaturstabilität und Geräuschentwicklung bewerteten die Prüfer sehr gut, Handhabung und Energieeffizienz fanden sie aber nur befriedigend. Der Liebherr IRBd 4120-20 erhielt in beiden Kategorien gute Noten. Er kühlt zwar nur gut, bietet aber eine ebenfalls sehr gute Temperaturstabilität. Bei einem Preis von rund 1000 Euro dauert es jedoch ziemlich lange, bis sich der Kaufpreis amortisiert hat.

Bei frei stehenden Kühlschränken hat man eine größere Auswahl, und es finden sich auch etliche sehr gute Geräte in der Bestenliste. Vier Kühlschränke liegen in dieser Kategorie gemeinsam mit der Gesamtnote 1,4 an der Spitze. Sie alle kühlen und halten die Temperatur sehr gut, und auch ihre Energieeffizienz ist sehr gut. Die Handhabung der vier Testsieger ist gut.

Der günstigste Champion ist mit einem mittleren Online-Preis von 730 Euro der Liebherr Re 4620. Allerdings muss man bei ihm etwas lautere Betriebsgeräusche akzeptieren. Der Siemens KS36VAIDP, der Bosch KSV36AIDP und der Samsung RR39A746339 sind leiser, dafür mit 940, 945 und 1050 Euro deutlich teurer.

Kein Test-, aber Preis-Leistungssieger ist nach Meinung von ntv.de der Bauknecht KR 17G4 WS 2. Er kostet nur rund 530 Euro, erhielt aber trotzdem die noch sehr gute Gesamtnote 1,5. Warentest bewertete seine Kühlung, Temperaturstabilität und Energieeffizienz als sehr gut, die Geräuschentwicklung als gut. Er ist lediglich etwas umständlicher zu handhaben.

Kühl-Gefrier-Kombinationen

Wie bei den Kühlschränken gibt es auch bei den Kühl-Gefrier-Kombinationen keine sehr guten Einbaugeräte in der Bestenliste der Stiftung Warentest. Testsieger ist hier der Siemens KI86SADD0 mit dem Qualitätsurteil 1,9. Das etwa 1160 Euro teure Gerät ist auch die einzige Einbau-Kombi, die eine gute Energieeffizienz zu bieten hat. Beim Einfrieren ist es nur befriedigend, alle anderen Kategorien haben die Prüfer mit gut oder sehr gut benotet.

Der Zweitplatzierte Bosch KIS87ADD0 (2,0/1220 Euro) friert auch gut ein, dafür ist seine Energieeffizienz nur befriedigend. Günstigste gute Kühl-Gefrier-Kombination zum Einbauen (2,4) ist der Ikea Isande für 750 Euro. Das Gerät erledigt seinen Job weitgehend gut oder sehr gut. Seine Energieeffizienz und Handhabung sind aber nur befriedigend, sein Verhalten bei Störungen ist lediglich ausreichend.

Bei den frei stehenden Kombinationen ist der Samsung RL38A776ASR mit der Gesamtnote 1,4 alleiniger Spitzenreiter. Bis auf die immer noch als gut benotete Handhabung bewerteten die Prüfer bei diesem Gerät alle Kategorien als sehr gut. 1420 Euro muss man im Schnitt online dafür hinblättern.

Die günstigste von sechs Kühl-Gefrier-Kombinationen mit dem Qualitätsurteil 1,5 ist der LG GBP62PZNBC, der rund 880 Euro kostet. Einfrieren, Energieeffizienz, Temperaturstabilität und Geräuschentwicklung wurden als sehr gut benotet, Handhabung, Kühlung und Verhalten bei Störungen fanden die Tester gut.

Eine gute und günstige Alternative ist der LG GBP62DSNCN für etwa 730 Euro. Er erhielt das Qualitätsurteil 1,6 und bietet mit der Teilnote 1,6 auch fast eine sehr gute Energieeffizienz. Er kühlt und friert sehr gut ein und hält auch die Temperatur sehr gut. In allen weiteren Disziplinen ist er gut.

Side-by-Side-Geräte

Richtig teuer wird's, wenn man eine Kühl-Gefrier-Kombination als sogenanntes Side-by-Side-Gerät haben möchte, also mit zwei Flügeltüren. Testsieger ist in dieser Kategorie mit der Gesamtnote 1,7 der Samsung RS68A884CSL, der einen stolzen mittleren Online-Preis von 2620 Euro hat. Dafür bekommt man einen Kühl-Profi, der fast jede Disziplin sehr gut beherrscht. Bei der Handhabung und beim Störverhalten musste er sich aber mit befriedigenden Bewertungen zufriedengeben.

Mit 1000 Euro ist der Ikea Vinterkall, der das Qualitätsurteil 2,0 mit sehr guten Leistungen bei Kühlung, Einfrieren, Temperaturstabilität und Geräuschentwicklung erreichte, viel günstiger. Allerdings ist neben Handhabung und Störverhalten auch seine Energieeffizienz nur befriedigend.