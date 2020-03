Während auch in den USA wegen des Coronavirus Ausnahmezustand herrscht, gibt 50 Cent noch mal Vollgas. Der Rapper lädt trotz aller Warnungen Freunde und Bekannte zum Feiern in einen Stripclub ein.

Die Welt fährt runter, 50 Cent dreht auf: Wie das US-Portal "TMZ" mit Videos belegt, feierte der Rapper am Wochenende eine ausgelassene Party in einem New Yorker Stripclub und pfeift damit auf alle Warnungen bezüglich der Ausbreitungsgefahren des Coronavirus. In dem Etablissement im Stadtteil Queens sieht man den Musiker eng gedrängt mit zahlreichen anderen Gästen vor tanzenden Frauen. Ganz standesgemäß wirft 50 Cent dabei zahlreiche Dollar-Scheine in Richtung der Stripperinnen.

Versammlungen zum reinen Vergnügen wie diese sind in Europa bereits untersagt. Schon am Samstag mussten zum Beispiel in Berlin sämtliche Bars und Clubs ihre Türen schließen. Schließlich weiß man inzwischen, dass sich etwa ein Sechstel der in der Hauptstadt mit Corona infizierten Patienten in einem Club ansteckte.

Und bald hat es sich auch in New York ganz offiziell ausgefeiert: Nachdem die Pandemie bis Ende letzter Woche mehr oder minder ignoriert wurde, leiten die Behörden nun auch im Big Apple drastische Schritte ein: Sämtliche Schulen wurden bereits geschlossen, ab Dienstag sind außerdem alle Kinos, Nachtclubs und andere Veranstaltungsorte zu. Dann dürfte hoffentlich auch 50 Cent aka Curtis Jackson endgültig die Lust auf Partys vergehen. Oder es gelingt ihm zumindest, zugunsten der eigenen Gesundheit und der seiner Freunde und Bekannten, darauf zu verzichten.