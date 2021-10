Neuer Mann, neue Single und bald auch ein neues Album - derzeit läuft für Superstar Adele alles rund. Doch hinter der Sängerin liegen auch schwere Zeiten, darunter das Scheitern ihrer Ehe. Über die Trennung von Simon Konecki spricht sie nun ganz offen.

Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, hat Adele über die Trennung von Ex-Mann Simon Konecki im Jahr 2019 gesprochen. Diese sei "überfällig" gewesen, erklärte sie nun in einem Gespräch mit den Moderatoren Amanda Holden und Jamie Theakston von "Heart Radio".

Das Ehe-Aus mit Konecki inspirierte Adele nach eigenen Angaben zu ihrer neuen Single "Easy On Me", die am Freitag erschienen ist und seither nahezu alle Rekorde bricht. Den Kummer und die "Scham" über ihre gescheiterte Beziehung habe sie auch in die anderen Stücke ihres neuen Albums "30" einfließen lassen, das am 19. November auf den Markt kommt, so Adele.

"Jetzt bin ich völlig entspannt"

"Du hast einige große, lebensverändernde Entscheidungen getroffen, wie wichtig war das für dich?", wollte Theakston von der Sängerin wissen. "Es war überfällig", antwortete Adele darauf. "Es war anstrengend, es war wirklich harte Arbeit, aber ich konnte mir die Zeit nehmen, die ich brauchte, was nicht für jeden selbstverständlich ist, dessen bin ich mir sehr bewusst."

Je mehr man es aufschiebe, desto schlimmer werde es, erklärte die Britin weiter und gab zu, dass sie es "vorher sowieso jahrelang aufgeschoben" habe. "Jetzt bin ich völlig entspannt. Ich würde also sagen, dass es sich lohnt, durch all den Mist zu gehen", so die Musikerin, die inzwischen mit dem Sportagenten Paul Rich neu liiert ist.

Sie ist kompliziert

Adele und Konecki waren ab 2011 ein Paar und ab 2017 verheiratet. Der gemeinsame Sohn Angelo kam 2012 zur Welt. Im April 2019 gab Adeles Management die Trennung bekannt, Anfang dieses Jahres gab es eine Einigung im Scheidungsprozess.

Im Hinblick auf die Veröffentlichung eines weiteren, sehr persönlichen Albums fügte Adele in dem Interview hinzu, sie habe in den vergangenen Jahren mehr gelernt als je zuvor. Es gebe einen Grund dafür, dass sie "einer der kompliziertesten und komplexesten Menschen" sei, die sie in ihrem Leben kennengelernt habe. "Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt ein bisschen besser verstehe, warum das so ist", erklärte sie.

Sie hat Heimweh

In dem offenen Interview gab Adele auch zu, Heimweh nach Großbritannien zu haben, nachdem sie das vergangene Jahr in den USA verbracht hat, wo sie mit ihrem neunjährigen Sohn Angelo lebt. "Wenn ich mit Briten spreche, bekomme ich unglaubliches Heimweh. Es macht mich sogar ein bisschen wütend", erklärte sie.

Am Montag wurde bekannt, dass Adele ihr eigenes TV-Special bekommt, in dem sie neues Material aus ihrem kommenden Album vorstellen wird. Die zweistündige Sondersendung mit dem Titel "Adele One Night Only" wird am 14. November im Programm von CBS ausgestrahlt, fünf Tage vor der Veröffentlichung ihres lang erwarteten vierten Albums "30". Außerdem wird die Sängerin mit US-Talk-Ikone Oprah Winfrey über ihre Scheidung, ihren Gewichtsverlust und ihr Leben als Mutter sprechen.