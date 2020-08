Vor knapp zwei Wochen macht Hollywood-Star Antonio Banderas seine Corona-Infektion bekannt. Glücklicherweise verläuft die Krankheit bei ihm glimpflich: Nach 21 Tagen "disziplinierter Quarantäne" ist der Spanier wieder geheilt.

Anfang August - ausgerechnet an seinem 60. Geburtstag - teilte Antonio Banderas in seinen sozialen Netzwerken mit, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben. "Ich möchte bekannt machen, dass ich heute, am 10. August, gezwungen bin, meinen 60. Geburtstag in Quarantäne zu feiern, nachdem ich positiv auf die durch das Coronavirus verursachte Krankheit Covid-19 getestet wurde", schrieb der spanische Schauspieler bei Instagram zu einem Kinderfoto in Schwarz-Weiß.

Über den gleichen Kanal wendet sich der Hollywood-Star nun wieder an seine Fans, dieses Mal allerdings mit einer guten Nachricht: Nach "21 Tagen disziplinierter Quarantäne" könne er nun sagen, "die Covid-19-Infektion überwunden" zu haben. "Ich bin geheilt", schreibt er zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er - nun im Erwachsenenalter - Dutzende überdimensionale Coronaviren galant wegzutreten scheint.

"Ein bisschen müder als sonst"

Seine Gedanken seien bei denen, "die nicht so viel Glück hatten wie ich und denen, die mehr gelitten haben als ich." Allen, die noch mitten im Kampf gegen das Virus steckten, wünsche er Kraft, beendet Banderas den Post.

Glücklicherweise hatte die Krankheit bei Banderas keinen allzu schweren Verlauf genommen. Er fühle sich den Umständen entsprechend gut, "nur ein bisschen müder als sonst", hatte der 60-Jährige an seinem Geburtstag berichtet. Der "Zorro"-Star gehört wegen seines Herzinfarktes vor dreieinhalb Jahren zur Risikogruppe. Covid-19 greift zwar hauptsächlich die Lunge an, die Krankheit verläuft allerdings bei Patienten mit Vorerkrankungen schwerer als bei Gesunden.

Nun kann er hoffentlich auch wieder Zeit mit seiner Freundin Nicole Kimpel verbringen. Banderas und die deutsch-niederländische Anlageberaterin sind seit 2014 liiert, für sie pendelt er regelmäßig zwischen Málaga und dem englischen Cobham, wo sie gemeinsam eine Villa besitzen. Während des Lockdowns hatte der Schauspieler 70 Tage alleine in Spanien verbracht. Kimpel blieb mit ihrem Vater und ihrer Zwillingsschwester in Genf.