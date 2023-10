Zahlreiche Ex-Paare in der Welt der Reichen und Schönen zerfetzen sich in Rosenkriegen - nicht so Dalton Gomez und Superstar Ariana Grande. Die bringen ihre Scheidung in Ruhe und sehr fix über die Bühne. Grande muss zwar ins Portemonnaie greifen, dürfte aber von einer neuen Liebe getröstet werden.

Schon seit Februar 2023 sollen Ariana Grande und Dalton Gomez getrennte Wege gehen. Mitte September haben die beiden laut übereinstimmenden Medienberichten die Scheidungspapiere im Los Angeles County eingereicht. Schon jetzt soll es bei den beiden zu einem Vergleich gekommen sein. Ein Paar waren sie seit 2020.

Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, sollen sich die Sängerin und der Immobilienmakler schnell geeinigt haben, auch was die Aufteilung des gemeinsamen Vermögens anbelangt. Demnach hat es einen Ehevertrag und wenig strittige Fragen gegeben.

Dalton erhält offenbar eine Summe von umgerechnet knapp 1,2 Millionen Euro sowie die Hälfte des Erlöses des verkauften Hauses in Los Angeles. Grande soll außerdem umgerechnet circa 23.500 Euro seiner Anwaltskosten übernehmen, heißt es. Der Vergleich ist beim Gericht eingereicht worden und muss nur noch von einem Richter unterzeichnet werden.

Liebe und Respekt herrschen noch immer

Zu einem Rosenkrieg scheint es bei den beiden also offenbar nicht zu kommen. Eine anonyme Quelle, die mit der Scheidungssituation der beiden vertraut sein soll, sagte "TMZ": "Zwischen Ariana und Dalton herrscht immer noch eine starke gegenseitige Liebe und Respekt und sie wollen sicherstellen, dass alles richtig gemacht wird."

Ariana Grandes Anwältin Laura Wasser ist bei den Promis beliebt, wenn es um das Thema Scheidung geht. Auch bei der Millionen-Scheidung von Kevin Costner und Christine Baumgartner konnte sie zuletzt zu einer fairen und "einvernehmlichen" Einigung verhelfen.

Damit kann sich Ariana Grande nun vollends auf ihre neue Beziehung mit ihrem "Wicked"-Kollegen Ethan Slater einlassen. Die beiden sollen seit einigen Monaten liiert sein. Im Juli 2023 war berichtet worden, dass auch Slater die Scheidung von seiner Ehefrau Lilly Jay eingereicht haben soll. Eine ihr nahestehende Quelle verriet "TMZ" allerdings, dass Lilly sich von der Nachricht "völlig überrumpelt" gefühlt habe. Sie fühle sich "betrogen", weil Grande früher sogar gemeinsame Zeit mit ihr und ihrem Mann verbracht hat.