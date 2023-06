Schauspieler Ashton Kutcher schwärmt von seiner Ehefrau Mila Kunis. Seit über zehn Jahren sind die beiden ein Paar - und immer noch schwer verliebt. Dabei ging damals zum Start der Beziehung, als Kutcher ihr seine Gefühle mitteilen wollte, nicht alles ganz glatt.

Kurz vor ihrem achten Hochzeitstag Anfang Juli zeigt sich Ashton Kutcher auf Instagram dankbar für seine Ehe mit Schauspielerin Mila Kunis. "Ich bin der glücklichste Mann der Welt", schreibt er zu einem Foto von seiner Liebsten. Das Bild zeigt ein malerisches blaues Meer vor einer grünen Insel, vor der gerade ein Regenbogen zu sehen ist. Mila Kunis steht unter dem bunten Naturschauspiel, schließt die Augen und breitet ihre Arme aus. Die Schauspielerin ist ungeschminkt, hat ihre Haare zu einem lockeren Dutt frisiert und trägt ein schwarzes Tanktop mit Knöpfen. Kutcher versieht seinen Post zudem mit dem Hashtag #Dankbarkeit.

Mila Kunis und Ashton Kutcher lernten sich am Set der US-Sitcom "Die wilden Siebziger" kennen, die von 1998 bis 2006 im Fernsehen lief. Ein Paar wurden sie jedoch erst 2012, nachdem Kutcher sich 2011 nach sechs Jahren Ehe von Demi Moore scheiden ließ. Er und Kunis gaben sich dann im Juli 2015 das Jawort. 2014 wurde ihre Tochter Wyatt geboren, Sohn Dimitri kam 2016 zur Welt.

Liebes-Beichte ging erst nach hinten los

Vor ein paar Monaten hatte Kutcher in der "Kelly Clarkson Show" verraten, dass sich der Beginn der Beziehung etwas holprig gestaltete. Der Schauspieler wollte Kunis damals seine Gefühle mitteilen - und betrank sich. "Ich erinnere mich genau daran, weil ich zu ihr nach Hause kam und dieses Lied von Kenny Chesney sang und meinte: 'Du und Tequila machen mich verrückt', weil ein bisschen zu viel Tequila konsumiert wurde und mich beides verrückt macht", sagte Kutcher lachend. Nach seinem Ständchen habe er die Gelegenheit genutzt, um seinem ehemaligen "Die wilden Siebziger"-Co-Star seine Gefühle mitzuteilen. "Und dann habe ich ihr gesagt, dass ich sie liebe, und ich habe es ernst gemeint, als ich es gesagt habe."

Er sei jedoch so alkoholisiert gewesen, dass Kunis nicht gerade überzeugt gewesen sei. "Sie sagte: 'Sag es mir einfach - sag das morgen früh.'" Beim Aufwachen am nächsten Morgen sei er erstaunt darüber gewesen, sich so deutlich an den nächtlichen Vorfall zu erinnern, weil er "wirklich betrunken war". Doch sei er sich seiner Gefühle so sicher gewesen, dass er Kunis mit einem "Hey, ich liebe Dich" geweckt habe.