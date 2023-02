Seit 1998 sind Ashton Kutcher und Mila Kunis bereits befreundet, seit 2015 glücklich verheiratet. Für sein erstes Liebesgeständnis brauchte der Schauspieler aber ein bisschen alkoholische Unterstützung, wie er nun verrät. Seine Ehefrau habe das zunächst kalt gelassen.

Für viele Paare ist das erste "Ich liebe dich" ein wunderschöner und unvergesslicher Moment. Bei Ashton Kutcher und Mila Kunis dagegen lief es ein wenig anders, wie der Schauspieler nun in der "Kelly Clarkson Show" verraten hat. Demnach sei er so betrunken gewesen, dass seine spätere Ehefrau ihm sein Liebesgeständnis nicht glauben wollte.

"Ich erinnere mich genau daran, weil ich zu ihr nach Hause kam und dieses Lied von Kenny Chesney sang und meinte: 'Du und Tequila machen mich verrückt', weil ein bisschen zu viel Tequila konsumiert wurde und mich beides verrückt macht", sagte Kutcher lachend. Nach seinem Ständchen habe er die Gelegenheit genutzt, um seinem ehemaligen "Die wilden Siebziger"-Co-Star seine Gefühle mitzuteilen. "Und dann habe ich ihr gesagt, dass ich sie liebe, und ich habe es ernst gemeint, als ich es gesagt habe."

Gefühle auch nüchtern noch da

Er sei jedoch so alkoholisiert gewesen, dass Kunis nicht gerade überzeugt gewesen sei. "Sie sagte: 'Sag es mir einfach - sag das morgen früh." Beim Aufwachen am nächsten Morgen sei er erstaunt darüber gewesen, sich so deutlich an den nächtlichen Vorfall zu erinnern, weil er "wirklich betrunken war". Doch sei er sich seiner Gefühle so sicher gewesen, dass er Kunis mit einem "Hey, ich liebe dich" geweckt habe.

Ebenfalls bei einem Auftritt in der "Kelly Clarkson Show" hatte Mila Kunis bereits im vergangenen Jahr ihre Sicht der Dinge über das Liebesgeständnis ihres Ehemanns verraten. "Mein Vater hat meiner Mutter drei Monate nach Beginn ihrer Beziehung gesagt, dass er in sie verliebt war, als er völlig betrunken war. Und meine Mutter sagte: 'Okay, sprich morgen früh mit mir.' Dasselbe ist mir mit meinem Mann passiert", gab sie wieder. "Nach drei Monaten unserer Beziehung tauchte er um zwei Uhr morgens bei mir auf." Dabei habe er mehrfach "Ich liebe dich so sehr" gelallt, als sie versucht habe, ihn ins Bett zu bringen.

Sowohl bei ihrer Mutter als auch bei Mila Kunis scheinen die feucht-fröhlichen Liebesgeständnisse Früchte getragen zu haben. Mark und Elvira Kunis sind bereits seit mehr als 39 Jahren verheiratet. Ihre Tochter ehelichte Ashton Kutcher im Jahr 2015 nach drei Jahren Beziehung. Die beiden Schauspieler, die sich 1998 am Set von "Die wilden Siebziger" kennengelernt hatten, haben zwei gemeinsame Kinder: die achtjährige Wyatt und den zwei Jahre jüngeren Dimitri.