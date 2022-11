Einst war sie Siegerin bei "Germany's next Topmodel". In letzter Zeit macht Barbara Meier aber auch als Schauspielerin immer wieder von sich reden. Zu ihren beruflichen Ambitionen kommen noch ihre Aufgaben als Mutter hinzu. Erst recht, da sie nun ihr zweites Kind geboren hat.

Die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin Barbara Meier und ihr Ehemann Klemens Hallmann sind erneut Eltern geworden. Das gab das Model via Instagram bekannt.

"Meine kleine Schwester Emilia Elise ist da! Ich freue mich sehr, dass es Mama und Emilia so gut geht und wir nun endlich zu viert sind!", erklärt die 36-Jährige in einem Post, der aus der Sicht ihrer älteren Tochter Marie-Therese geschrieben ist. Diese war bereits 2020 zur Welt gekommen.

"Die letzte Woche haben wir genutzt, uns ganz ohne Trubel kennenzulernen und uns als Familie zu Hause neu einzuleben", heißt es weiter in der Instagram-Nachricht. Marie-Therese würde ihr Spielzeug schon teilen und sei "ganz fasziniert von diesen süßen kleinen Händen". Damit spielt das Model auf das Foto des Posts an, das die Hände ihrer beiden Kinder zeigt. "Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft! Liebe Grüße auch von Mama und Papa!" Unterzeichnet ist der Post mit Marie-Therese.

Am Ende wird noch eine Erklärung mit Blick auf den Namen des Mädchens abgegeben: "Genau wie mein Vorname ist auch der Vorname meiner kleinen Schwester inspiriert von unseren Vorfahren. Es ist toll, dass wir so ein kleines Andenken an sie bewahren können."

Seit 2019 verheiratet

Zu den ersten prominenten Gratulantinnen und Gratulanten gehört zum Beispiel Moderatorin Sylvie Meis. "Vom Herzen Gratulation, meine Liebe!", schreibt sie und erklärt, sie sende der vierköpfigen Familie jede Menge Liebe. "Let's Dance"-Profitänzerin Isabel Edvardsson kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch, liebe Barbara! Ich freue mich sehr für euch!" Meier hatte 2018 an "Let's Dance" teilgenommen und in der RTL-Show den dritten Platz erreicht.

Meier und Hallmann hatten im Mai 2022 die zweite Schwangerschaft via Instagram bekannt gegeben. Sie sind seit Juni 2019 verheiratet.

Barbara Meier war 2007 Gewinnerin der zweiten Staffel von "Germany's next Topmodel". Sie konnte danach im Modegeschäft Fuß fassen, probierte sich jedoch auch als Schauspielerin aus. Neben Rollen in Serien wie "Der Alte", "Notruf Hafenkante" oder "Soko" wirkte sie auch in einigen Spielfilmen mit wie zuletzt dem Drama "Schächten".