Will bald wieder die nächsten Jobs absolvieren: Barbara Meier.

Zwei Monate sind ins Land gezogen, seit Barbara Meier mit Tochter Marie-Therese ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat. Nachdem es nach der Geburt erst einmal ein bisschen ruhiger um sie geworden war, kehrt die 34-Jährige nun nach und nach ins Rampenlicht zurück - auch im Bikini.

"Wir sind unglaublich stolz und verzaubert von diesem süßen kleinen Wesen und freuen uns darauf, unseren Lebensweg ab jetzt zu dritt zu gehen!" Mit diesen Worten verkündete Barbara Meier die Geburt ihres ersten Kindes, Töchterchen Marie-Therese.

Zwei Monate ist das inzwischen schon wieder her. Seither ließ es Meier in den sozialen Netzwerken etwas ruhiger angehen - wer wollte ihr das auch verdenken. Unter anderem meldete sie sich jedoch an ihrem 34. Geburtstag mit einem Instagram-Post zu Wort. Und auch ein paar Schnappschüsse, die sie mit Kinderwagen zeigten, präsentierte sie ihren Followern.

Nun allerdings scheint die Gewinnerin von "Germany's next Topmodel" des Jahres 2007 allmählich auch beruflich wieder durchstarten zu wollen. Aktuell nehme sie sich "ein paar Tage Auszeit" mit ihrer "kleinen Familie am Meer", bevor "bald die ersten Jobs wieder losgehen", schrieb sie schon vor drei Tagen. Jetzt veröffentlichte sie zudem - ganz das Model - einen Schnappschuss, der sie in einem roten Bikini zeigt und damit auch einen Blick auf ihren After-Baby-Body gestattet.

"Nicht so viel zugenommen"

"Sommersprossen und Beach-Waves", lautet Meiers Kommentar zu der Aufnahme. Gemeint ist damit offenbar ihr natürlicher Strand-Look. Meiers Haare sind feucht, als ob sie gerade erst im Meer baden war.

Ihre Follower reagieren beeindruckt: "Wow, wie toll du aussiehst!", kommentiert etwa Profitänzerin und "Let's Dance"-Star Isabel Edvardsson. Andere fragen sich, wie sie nach der Schwangerschaft so schnell wieder eine so tolle Figur bekommen hat. Meier liefert darauf die Antwort: "Ich hatte nicht so viel zugenommen während der Schwangerschaft. Und durch das Stillen ging schon viel wieder weg."

Meier hatte ihre Beziehung mit dem österreichischen Unternehmer Klemens Hallmann im Frühjahr 2016 öffentlich gemacht. Im Mai 2018 machte ihr Hallmann in Cannes einen hollywoodreifen Heiratsantrag. Die Hochzeit fand am 1. Juni 2019 in Venedig statt. Marie-Therese kam Mitte Juli zur Welt.