Lange schwarze Haare, fahles Gesicht, ein weißes Rüschen-Kleid und einen Dolch im Anschlag - ein bisschen sieht Bella Hadid aus, als sei sie einem Gruselfilm entsprungen. Wäre da nicht dieses kleine transparente Detail. In jedem Fall war der Auftritt des Models bei der Pariser Fashion Week ein Hingucker.

Noch keine Woche ist es her, da ließ uns Bella Hadid an ihrer Auszeit in Paris teilhaben. In einer Luxusherberge in der französischen Hauptstadt erholte sich die 23-Jährige von den Strapazen des Model-Daseins. Zugleich erfreute sie ihre Fans mit freizügigen Schnappschüssen aus ihrem Domizil, die sie auf Instagram postete.

Trägt die Dame von Welt demnächst Dolch? (Foto: REUTERS)

Ziemlich freizügig ging es auch zu, nachdem die US-Amerikanerin nun ihre Arbeit wieder aufgenommen hat. Im Rahmen der Pariser Fashion Week präsentierte sie für das Designer-Duo Vivienne Westwood und Andreas Kronthaler Mode, die "ready to wear" sein soll.

Nun gut, ob Normalbürgerinnen bei diesem Kleid direkt zugreifen und damit auf der Straße spazieren gehen werden, sei einmal dahingestellt. Schließlich war die weiße und mit allerlei Rüschen besetzte Robe, in die Hadid schlüpfte, ausgerechnet im Bereich der Oberweite dann doch extrem transparent.

Show à la Westwood

Auch für den Gang vor den Traualtar eignet sich das Stück, das stark an ein Brautkleid erinnerte, somit nur bedingt. Zumal ein weiteres Detail bei dem Laufsteg-Einsatz des US-Models irritierte. So führte Hadid an einem Ledergürtel über dem Kleid einen Dolch mit sich, den sie inmitten ihres Auftritts auch aus seiner Scheide holte.

Aber selbstredend war das nur Teil der Inszenierung. Und wer Vivienne Westwood kennt, der weiß natürlich, dass die Designerin auch mit 78 noch ein Garant für so manche skurrile Show rund um ihre Mode ist. Friedrich Schillers Frage "Was wolltest du mit dem Dolche?" in seiner Ballade "Die Bürgschaft" dürfte sich also in diesem Fall ziemlich einfach beantworten lassen: Aufmerksamkeit erregen! Und das ist ja nun auch geglückt.