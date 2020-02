Bella Hadid, hier bei einer Modeschau am 7. Februar in Los Angeles, weiß, wie man sich in Szene setzt.

So ein Model-Leben kann schon stressig sein. Bella Hadid tourt etwa gerade von einer Fashion Week zur anderen. Da ist es doch gut, zwischendurch mal abschalten zu können. Die 23-Jährige macht das gerade in Paris - und lässt ihre Fans daran teilhaben. Oben ohne, versteht sich.

Gerade eben lief Bella Hadid erst in Mailand für Moschino über den Laufsteg. Sie und ihre Model-Kolleginnen schlüpften dabei in historische Roben, angelehnt an die Mode aus dem 18. Jahrhundert. Für das Label kleidet sich die Dame von Welt im kommenden Herbst offenbar am besten im Stil einer Marie Antoinette.

Doch nicht nur das hatte Hadid in den vergangenen Tagen zu tun. Auch bei Modeschauen in Los Angeles, New York und London sah man sie im Februar bereits bei der Arbeit.

Von ihrer Auseinandersetzung mit dem Unterwäschelabel "Victoria's Secret" mal ganz zu schweigen. So schaltete sich Hadid in die von zahlreichen Models aufgebrachte Debatte um sexuelle Übergriffe bei der Kultmarke ein. Anfang des Monats schilderte sie in einem Interview mit der "New York Times", wie sie vom ehemaligen Marketingchef des Unternehmens mit anzüglichen Sprüchen überzogen worden sei.

Auszeit in der Nobel-Herberge

Da tut es doch gut, sich einfach mal eine Auszeit zu gönnen. Aktuell macht Hadid dies in Paris, wie einem ihrer jüngsten Instagram-Posts zu entnehmen ist. Sie lade sich am "traumhaftesten Ort in Paris" wieder auf, schreibt sie in ihrem Kommentar. Gemeint ist damit jedoch keine der Flaniermeilen, kein Plätzchen an der Seine oder im Schatten des Eiffelturms, sondern das "Dior Institut" in der französischen Hauptstadt.

Nun gut, die Herberge dürfte einige Annehmlichkeiten zu bieten haben. Das legen auch die Fotos nahe, die Hadid aus dem Hotel gepostet hat. Doch nicht nur ihr geht es momentan offenbar richtig gut. Auf einem Schnappschuss zeigt sich Hadid schließlich sogar oben ohne - lediglich ihren Arm hat sie über ihre Brüste gelegt. Und da dürften auch ihre Fans ins Träumen geraten.