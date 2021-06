Schon seit April halten sich die Gerüchte um ein Liebes-Comeback bei Jennifer Lopez und Ben Affleck - immer wieder werden die beiden zusammen abgelichtet. Entsprechende Berichte bleiben zwar unkommentiert, doch Bilder von einem gemeinsamen Dinner mit der Familie sind ziemlich eindeutig.

Jennifer Lopez und Ben Affleck sorgen mit neuen Turtelfotos für Aufsehen. Das offenbar wiedervereinte Paar hat ein gemeinsames Dinner mit Lopez' Familie verbracht - und sich dabei nicht gerade zurückgehalten, was den Austausch von Zärtlichkeiten angeht. Auf Bildern, die aus einem Video stammen und dem US-Portal "Page Six" vorliegen, liegen sich die Sängerin und der Schauspieler in den Armen und küssen sich.

Bei dem Abendessen in Malibu soll die Familie am vergangenen Sonntag den 50. Geburtstag von Lopez' Schwester Linda gefeiert haben. Mit am Tisch saßen auch die Zwillinge Emme und Max, die die Sängerin mit Ex-Mann Marc Anthony hat, und Lopez' Mutter Guadalupe Rodriguez. Letztere soll laut US-Medien sehr glücklich über das Liebes-Comeback ihrer Tochter mit Affleck sein. Sie und der Schauspieler sollen sich sehr gut verstanden haben, als sie Anfang der 2000er-Jahre ein Paar waren.

Wie ein Insider dem US-Magazin "People" verriet, sollen die beiden Stars bereits ihren gemeinsamen Sommer planen. "Sie wollen so viel Zeit wie möglich miteinander verbringen", behauptete die Quelle Anfang Juni über Affleck, der in Los Angeles wohnt, und Lopez, die Miami ihre Heimat nennt. "Sie wollen auch einen Urlaub machen", berichtet der Insider darüber hinaus.

Gerüchteküche brodelt seit April

Gerüchte, dass die Sängerin und der Hollywood-Star wieder zusammen sind, verbreiten sich bereits seit April. Anfang Mai wurden die beiden auf einem Wochenendtrip in Montana gesichtet. Danach folgten gemeinsame Treffen und Abendessen in Miami und Los Angeles.

Im April trennte sich J.Lo von ihrem Verlobten Alex Rodriguez. Der Grund dafür sollen Telefonate zwischen dem Ex-Baseballspieler und der Reality-TV-Darstellerin Madison LeCroy gewesen sein. LeCroy bestätigte gegenüber US-Medien zwar, Rodriguez habe sie im vergangenen Jahr via Instagram angeschrieben und sie seien in Kontakt gewesen, bezeichnete die Gespräche US-Medien gegenüber jedoch als "harmlos".

Mit Affleck war Lopez bereits von 2002 bis 2004 zusammen - die beiden waren sogar verlobt. Kennengelernt hatten sich Bennifer 2001 am Set des Films "Liebe mit Risiko - Gigli". Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Affleck seiner Ex-Verlobten zahlreiche E-Mails geschrieben haben, als sie im Februar für den Film "Shotgun Wedding" in der Dominikanischen Republik vor der Kamera stand. Der Inhalt dieser Mails sei alles andere als harmlos gewesen, wie Set-Mitarbeiter berichteten.