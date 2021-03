So sieht Billie Eilish nicht mehr aus ...

Billie Eilishs Musik ist äußerst kreativ. Doch auch was ihr Styling anbelangt, ist die Sängerin immer wieder für eine Überraschung gut. So verabschiedet sie sich nun von ihrer berüchtigten schwarzen Mähne mit neongrünem Ansatz - und sieht für ihre Verhältnisse plötzlich ungewöhnlich brav aus.

Schwarze Mähne mit neongrünem Ansatz: So kannte man Pop-Star Billie Eilish in der letzten Zeit. Doch nun überrascht die Sängerin ihre Fans mit einem ganz neuen Look. Anstatt einer dunklen Haarpracht setzt sie neuerdings auf Blond. Die neue Frisur präsentierte die Sängerin ihren rund 78 Millionen Followern zunächst mit einem kurzen Video auf Instagram.

Darin wirft Eilish den schulterlangen Stufenschnitt mit Pony gekonnt nach hinten und grinst kurz in die Kamera. In Kombination mit der zugeknöpften weißen Strickjacke, die sie trägt, sieht die 19-Jährige viel braver aus als sonst. Etwas mehr als drei Stunden, nachdem der Post online gegangen war, hatte er bereits mehr als 21 Millionen Aufrufe.

Auch der zweite Post, auf dem man die Frisur noch besser sieht, kam ähnlich gut an. "Kneif mich", schrieb die Sängerin zu dem Bild, das bereits mehr als 16 Millionen Likes abgegriffen hat. Eine Userin bringt es mit ihrem Kommentar auf den Punkt: "Ich bin verliebt. Das ist großartig. Ihr steht einfach jede Farbe und jeder Haarschnitt."

Nicht nur musikalisch ist Billie Eilish äußerst kreativ. Auch mit ihrem Styling hat sie sich bislang immer von anderen Musikerinnen abgegrenzt. Vor ihrer grün-schwarzen Frisur trug sie ihre Haare bereits knallblau, moosgrün und grau. Ihre Looks kombiniert sie meist mit schrägen Outfits.