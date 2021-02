Mit ihren gerade mal 19 Jahren ist Billie Eilish bereits ein gefeierter Superstar. Doch auch die unangenehmen Seiten des Showgeschäfts muss sie schon im Teenager-Alter kennenlernen. So soll sie seit Monaten von einem Mann belästigt werden. Gegen ihn setzt sie sich nun zur Wehr.

Sängerin Billie Eilish wirft einem 23-jährigen Mann vor, sie schon seit Monaten zu belästigen. Dem US-Portal "TMZ" zufolge wurde ihrem Antrag, gegen den mutmaßlichen Stalker eine einstweilige Verfügung zu verhängen, stattgegeben.

Der Mann habe "äußerst beunruhigende und bedrohliche" Briefe auf dem Grundstück ihrer Familie in Los Angeles hinterlassen, sagte Eilish dem Bericht zufolge vor Gericht aus. In einem solchen Brief etwa habe es geheißen: "Du kannst nicht bekommen, was du willst, es sei denn, du willst für mich sterben."

"Ich bin voller Angst"

In den vergangenen Monaten, so die Vorwürfe der Sängerin, habe ihr Verfolger "die meisten Nächte" auf einem gegenüber dem Haus ihrer Familie liegenden Schulgelände geschlafen. Wenn sie gegangen oder gekommen sei, habe er sie "angestarrt", so die 19-Jährige.

"Jedes Mal, wenn ich nach Hause fahre, bin ich voller Angst, dass er dort auf mich wartet", erklärte die Künstlerin zudem laut "E! News". Zumeist lungere der Mann auch tatsächlich in nächster Nähe herum. Sie höre ihn dann, wie er in bedrohlichem Ton Selbstgespräche führe, "was meine Angst noch mehr erhöht".

Doch damit nicht genug. Immer wenn er sie sehe, spreche der Mann sie auch an oder gestikuliere in ihre Richtung, sagte Eilish. "Zum Beispiel machte er neulich eine Geste, als schlitze er die Kehle auf, in meine Richtung, als ich in meine Einfahrt fuhr", so die Sängerin. Sie habe dies als Gewaltandrohung gegen sie interpretiert.

Vater unterstützt Aussage

Die ständige Anwesenheit und die Belästigungen des mutmaßlichen Stalkers führten zu "erheblicher Angst und emotionalem Stress" bei ihr, selbst wenn ihr Sicherheitsteam anwesend sei, argumentierte Eilish. Auch ihr Vater Patrick O'Connell sprang ihr zur Seite. "Meine Familie und ich fühlen uns verletzlich und unsicher", erklärte er. Schließlich hätten sie keine Ahnung, wozu der Mann fähig sei und was er von der Sängerin wolle.

Billie Eilish hatte bereits im vergangenen Mai eine einstweilige Verfügung erwirken können, nachdem ein Fan das Grundstück ihrer Familie betreten hatte. Die Musikerin hat es bereits als Teenager mit ihrem Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" und Songs wie "Bad Guy" oder "No Time To Die" zum Megastar gebracht. Bei der Grammy-Verleihung im vergangenen Jahr räumte sie fünf Trophäen ab.