Sie gehören zu den beliebtesten und bestbezahltesten Schauspielern Bollywoods. In Mumbai geben sich Alia Bhatt und Ranbir Kapoor nun das Ja-Wort. Gefeiert wurde in kleinerem Kreis, wie das Paar auf Instagram verrät.

Das beliebte Bollywood-Schauspieler-Paar Alia Bhatt und Ranbir Kapoor haben in Indiens Bollywood-Mekka Mumbai geheiratet. Die Braut postete dazu Hochzeitsbilder in den Sozialen Medien und schrieb: "Mit all dem, was wir schon erlebt haben, freuen wir uns darauf, mehr gemeinsame Erinnerungen zu sammeln ... Erinnerungen, die voller Liebe sind, Lachen, angenehmes Schweigen, Filmabende, alberne Streits, Weinfreuden und chinesische Happen."

Bhatt und Kapoor gehören zu den beliebtesten und laut Forbes am besten bezahlten Bollywoodstars. Sie haben Millionen Fans weltweit. Auf Social Media gratulierten ihnen viele. Die Hochzeit feierte das Paar daheim mit Familien und engen Freunden, von denen viele ebenfalls bekannte Schauspieler und Regisseure sind.

Die beiden hätten sich am Set ihres ersten gemeinsamen Filmes, "Brahmastra", verliebt, berichtete der örtliche Fernsehsender NDTV. Sie seien 2018 ein Paar geworden. Kapoor habe 2020 gesagt, dass sie schon geheiratet hätten, gäbe es keine Pandemie.