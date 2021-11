So ganz ist nicht klar, was sie einem sagen will: Britney Spears.

Schaurige Kostüme und furchteinflößende Fotos gehören an Halloween ja dazu. Auch viele Promis mischen bei der alljährlichen Grusel-Party gerne mit. Britney Spears allerdings schießt den Vogel diesmal ab. Auf Instagram stellt sich die Sängerin tot. Was soll das?

Heidi Klum macht es Jahr für Jahr vor. Halloween kann die Vorlage für eine schaurig-schöne Sause sein. Auch in diesem Jahr mischte die 48-Jährige im Grusel-Geschäft wieder kräftig mit, obwohl ihre Halloween-Party angesichts der Corona-Pandemie ein weiteres Mal ausfallen musste. Wenigstens einen angsteinflößenden Clip mit ihren Kindern postete die Deutsche - gespickt mit jeder Menge Ironie jedoch.

Deutlich weniger ironisch mutet dagegen an, was sich Britney Spears zu Halloween auf ihrer Instagram-Seite einfallen ließ. Die Popsängerin veröffentlichte mehrere Fotos, die sie als Leiche zu zeigen scheinen. Spears trägt Handschellen um ihre Gelenke, Hand und Hals wirken blutverschmiert. Sie liegt auf dem Boden, ihr Körper auf einem Teppich, ihr Kopf auf dem blanken Parkett.

Viele Betrachter und Betrachterinnen dürften das auf den ersten Blick geschmacklos finden. Doch auch die Fans der 39-Jährigen sind irritiert. "Britney, was zum Teufel ist das?", schreibt ein Follower etwa stellvertretend.

"Eine verrückte Welt"

Der lange Kommentar, den Spears zu den Fotos abgesetzt hat, sorgt leider ebenfalls nur bedingt für Aufklärung. Zunächst macht es den Eindruck, als wolle sie eine Kriminalgeschichte erzählen. "5:45 ... kam sie an ... der Pförtner sagte, sie sei allein nach Hause gekommen! Sie ging zum Abendessen mit zwei Freundinnen und hatte einen Drink ... nahm ein Taxi nach Hause, wurde aber von ihrem Nachbarn auf dem Boden gefunden ... es bleibt ein Rätsel … Wer würde so etwas tun? Sie hatte eine wunderbare Familie, aber natürlich war keiner in der Nähe!", lauten die doch eher kryptischen Ausführungen der Sängerin.

Weiter unten wird es noch verworrener. "Lasst es mich erklären. Was ich sagen will, ist, dass es in einer verrückten Welt wie der, die wir heute haben, ziemlich wichtig ist, sicher zu bleiben. Wie wir alle es für Covid gemacht haben! Aber immer noch Spaß zu haben", schreibt Spears und ergänzt: "Für mich waren es 13 Jahre, und ich bin ein bisschen eingerostet. Mama und Papa, darf ich jetzt mein Auto fahren?"

Irgendwie scheint Spears damit auf ihr Leben unter Vormundschaft anzuspielen. Jedenfalls dauert dies nun schon 13 Jahre lang an, nachdem ihr Vater Jamie 2008 als Vormund eingesetzt worden war. Im vergangenen Monat wurde ihm diese Aufgabe entzogen. Zuvor hatte Spears erklärt, ihre persönlichen Freiheiten seien unter der Vormundschaft ihres Vaters massiv beschnitten worden. Vielleicht klärt die Sängerin ihre Gedankengänge in ihrem Post ja irgendwann noch einmal auf. Als spaßige Halloween-Botschaft ist die Nachricht allerdings auf jeden Fall durchgefallen.