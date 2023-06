Vor zwei Monaten wird Rumer Willis zum ersten Mal Mutter und macht ihren Vater Bruce Willis damit zum Opa. Zum Vatertag lädt sie nun in den sozialen Medien ein erstes Foto des Hollywoodstars mit der kleinen Lou im Arm hoch. Seine Ehefrau und seine Ex widmen ihm zudem einige liebevolle Worte.

Am 18. April hat Rumer Willis ihre Eltern Demi Moore und Bruce Willis zum ersten Mal zu Großeltern gemacht. Nach all den traurigen Meldungen in den vergangenen Monaten, in denen es vorrangig um die Demenzerkrankung des 68-jährigen Hollywoodstars ging, war aus dem Hause Willis also endlich mal wieder etwas Positives zu berichten.

Anlässlich des in den USA am 18. Juni stattfindenden Vatertages hat die frisch gebackene Mutter jetzt bei Instagram zum ersten Mal Fotos hochgeladen, auf denen ihre Tochter gemeinsam mit ihrem Opa zu sehen ist. Auf dem ersten Bild hält Bruce Willis die kleine Lou fest im Arm, auf einem zweiten ist auch Rumer mit dabei. Ihr Vater hat den Arm um ihre Schultern gelegt, während sie selbst das Kind hält. Es folgen dann noch zwei weitere Bilder von Kindsvater Derek Richard Thomas.

Dazu schreibt die 34-Jährige: "Zu sehen, wie mein Vater meine Tochter heute im Arm hielt, war etwas, das ich für den Rest meines Lebens schätzen werde. Seine Zuneigung und Liebe für sie war so rein und schön. Papa, ich bin so glücklich, dich zu haben, und Lou ist es auch." Im Weiteren bedankt sie sich bei ihrem Partner für seinen unermüdlichen Einsatz als Vater.

Dank von "seinen Frauen"

Auch Emma Heming Willis widmet ihrem Ehemann zu diesem speziellen Datum mal wieder einen Post: "Der Vatertag ist eine Zeit, in der ich über meine tiefe Wertschätzung und meinen Respekt für Bruce nachdenke, wenn ich sehe, wie er unsere Kinder erzieht. Auch wenn es vielleicht nicht 'konventionell' ist, wird das, was er ihnen beibringt, Generationen überdauern. Bedingungslose Liebe, Freundlichkeit, Stärke, Mitgefühl, Geduld, Großzügigkeit, Unverwüstlichkeit."

Und Bruce Willis' Ex-Frau Demi Moore schreibt auf ihrem eigenen Instagram-Account zu einem alten Familienfoto: "Ich werde dir immer dankbar sein, dass du mir diese drei wunderschönen Mädchen geschenkt hast. Wir lieben unseren Girl-Dad."

Seit die Familie bekannt gegeben hat, dass Bruce Willis an einer Frontotemporalen Demenz erkrankt ist, lässt er sich in der Öffentlichkeit nicht mehr blicken. Auch Bilder von ihm in den sozialen Medien sind selten geworden. Aber für die schönen Schnappschüsse mit seiner Enkeltochter hat der ehemalige Schauspieler sicherlich gern eine Ausnahme gemacht.