Mit Cardi B hätte sich ein aggressiver Fan besser nicht anlegen sollen: Nachdem die Rapperin auf der Bühne mit einem Getränk angegriffen worden ist, lässt ihre Reaktion nicht lange auf sich warten. Das Security-Personal muss eingreifen.

Zahlreiche bekannte Musiker wie etwa Superstar Harry Styles oder Rapper Drake sind in den vergangenen Wochen und Monaten während ihrer Auftritte aus dem Publikum heraus attackiert worden. Dieser beunruhigende Trend hat sich auch am Samstag bei einer Las-Vegas-Show von Rapperin Cardi B fortgesetzt.

In sozialen Netzwerken geteilte Clips des Vorfalls zeigen, wie eine unbekannte Person aus dem Publikum ihr Getränk in Richtung der gerade performenden Musikerin ausschüttet. Diese wirkt für einen kurzen Moment überrascht und geschockt, schmeißt dann jedoch mit voller Wucht ihr Mikrofon in Richtung der Person im Publikum. Security-Personal greift im Anschluss ein, und entfernt den mutmaßlichen Störenfried.

Immer wieder haben in jüngster Zeit Angriffe auf Musiker, die gerade auf der Bühne stehen, für negative Schlagzeilen gesorgt. So wurde etwa Harry Styles erst Anfang des Monats während seiner Show in Wien von einem Gegenstand im Gesicht getroffen - zum zweiten Mal. Rapper Drake erwischte ein Smartphone an seiner Hand.

Bebe Rexha mit Platzwunde am Auge

Popsängerin Bebe Rexha wurde von einem geworfenen Handy ebenfalls im Gesicht getroffen. Die Sängerin teilte zwei Selfies mit ihren Fans, auf dem die Verletzungen am linken Auge mit Bluterguss und offenbar einer genähten Platzwunde nahe der Augenbraue deutlich zu sehen sind.

Einige Superstars haben sich auch in aller Öffentlichkeit bereits zu dem Thema geäußert. So erklärte etwa Popstar Adele Anfang Juli bei einem ihrer Konzerte in Las Vegas: "Habt ihr bemerkt, dass die Leute im Moment die verdammte Show-Etikette vergessen? Die Leute werfen einfach Mist auf die Bühne, habt ihr das gesehen?" Die Sängerin warnte ihre Fans: "Traut euch ruhig. Traut euch, etwas nach mir zu werfen, und ich bringe euch verdammt noch mal um."