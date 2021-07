Musste sich in der Vergangenheit schweren Herzens von einem Labrador trennen: Cathy Hummels

Einen Sohn hat Cathy Hummels mit Ehemann Mats bereits. Nun kommt mit Moon ein - äußerst behaartes - neues Baby hinzu. Die Influencerin präsentiert ihren tierischen Nachwuchs stolz ihren Fans, obwohl der kleine Ludwig eigentlich allergisch ist.

Die Familie Hummels ist um ein Mitglied gewachsen. Eine Hundedame namens Moon durfte am Montag bei Cathy, Mats und ihrem dreijährigen Sohn Ludwig einziehen. "Moon, ich lieb dich jetzt schon so sehr", freut sich die 33-Jährige in einem Instagram-Post und verziert den Eintrag mit dem Hashtag "2 Babies".

Der braune Pudel, den die Influencerin als "liebevoll" und "wunderschön" beschreibt, zeigt gekonnt seinen Hundeblick in die Kamera. Offenbar sorgt der Vierbeiner schon jetzt für viel Wirbel in der Hummels-Villa - die erste Nacht mit ihm war aber demnach aus anderen Gründen nicht sehr erholsam: "Hatte heute ne super Nacht #not. Nicht Moon war ein kleiner Störenfried ..."

In einem zweiten Instagram-Post sitzt Cathy Hummels mit der Hündin im heimischen Garten und hält sie im Arm. Die Augen hat sie zusammengekniffen, weil Moon ihr über das Gesicht zu lecken scheint.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte sich Familie Hummels auf den Weg gemacht, um alles für den neuen Vierbeiner zu besorgen. Außerdem wurden an Moon und Sohn Ludwig einige Tests durchgeführt, wie Mama Cathy verkündete. Mehrere davon hätten ergeben, "dass gesundheitlich mit unserer Poodle-Maus Moon und Ludwig alles klar geht." Der Sohn von Mats und Cathy Hummels leidet nämlich an Asthma. Aus dem Grund musste sich Cathy vor anderthalb Jahren schweren Herzens von ihrem Labrador Coco trennen, gegen den der kleine Ludwig schlimme Symptome entwickelte. Die Fellnase fand bei Cathy Hummels Schwester aber ein neues Zuhause. Pudel hingegen gelten gemeinhin als perfekte Begleiter für Allergiker, lösen sie doch extrem selten Reaktionen aus.

Umso mehr freuen sich die Hummels nun, dass Hündin Moon bei ihnen eingezogen ist. "Lange haben wir gewartet und wir haben heute alles eingekauft und richten alles her", so die Moderatorin und scherzt: "Endlich bekomme ich ein Mädchen."