Der Frust nach seinem Eigentor und der Niederlage Deutschlands im ersten EM-Spiel gegen Frankreich sitzt bei Mats Hummels noch tief. Cathy Hummels aber gibt die Hoffnung nicht auf: "Wir schaffen das", versucht die Influencerin ihren Ehemann zu trösten.

Nach einem Eigentor von Mats Hummels musste die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes EM-Spiel gegen Frankreich am Dienstag 0:1 verloren geben. "Die Niederlage schmerzt uns sehr und mich besonders, weil mein Eigentor das Spiel am Ende entschieden hat", schrieb Hummels anschließend in einem Instagram-Post.

"Wir haben alles reingeworfen und einen tollen Kampf geliefert. Dass wir spielerisch noch Luft nach oben haben, wissen wir natürlich auch. Aber man hat gesehen, dass wir uns zerreißen wollen bei diesem Turnier, dass wir euch wieder begeistern und erfolgreich sein wollen", so der Fußballstar. Zudem bedankt er sich für die vielen aufmunternden Worte, die ihn erreicht hätten.

"Let's Go!!!"

Die gab es etwa auch von Ehefrau Cathy Hummels, die ihren Mann im Stadion angefeuert hatte. Den Instagram-Post ihres Mannes kommentierte die 33-Jährige, die mit einer Freundin bei dem Spiel in München im Stadion gewesen war, mit drei Flammen-Emojis und den Worten: "Let's go!!!"

Nach der Niederlage sagte die Influencerin in einer Instagram-Story: "Die Hoffnung stirbt zuletzt. Es ist nichts verloren". Sie und ihr dreijähriger Sohn Ludwig seien auch die kommenden zwei Spiele live vor Ort, um das Team von Bundestrainer Joachim Löw zu unterstützen: "Wir schaffen das schon noch. Wir müssen einfach ganz fest daran glauben und Deutschland anfeuern." Am kommenden Samstag spielt Deutschland gegen Portugal.

Cathy und Mats Hummels sind seit 2015 verheiratet. Ihr gemeinsamer Sohn Ludwig kam im Januar 2018 zur Welt.